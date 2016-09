La junta laurediana dóna per aprovats els comptes del 2015

La junta de govern laurediana va donar, durant la trobada efectuada dimecres, el primer pas per donar per tancat un capítol que s’ha allargat nou mesos i que sembla que encara ha d’aixecar polseguera, sobretot quan es coneguin els resultats dels treballs pels quals la corporació comunal justifica no haver presentat, a falta de tres mesos i escaig per tancar l’exercici, els seus pressupostos. Malgrat tot, Laurèdia en Comú descarta judicialitzar els dubtosos números en considerar que aquesta decisió recau, en tot cas, al ministeri públic.



La majoria comunal de Sant Julià de Lòria, reunida el passat dimecres, va donar definitivament el vistiplau als comptes del 2015, a més de determinar també l’aprovació dels números d’enguany. Així ho va anunciar ahir el membre comunal Josep Roig, que va apuntar com a proper una «ratificació» dels números que, «si s’escau» tindrà lloc en una «imminent» sessió de consell.



El conseller de Cultura va celebrar en roda de premsa l’aprovació d’unes xifres que arriben com a mínim amb un trimestre de retard. Aquesta tardança es justifica per les anomalies detectades per part de Laurèdia en Comú en els registres financers que heretava en prendre el relleu, a inicis d’aquest any, d’Unió Laurediana, i que li impedien tirar endavant les previsions del 2016 en desconèixer el veritable estat de les finances del comú.



Les irregularitats constatades per l’agrupació demòcrata en els números, no seran judicialitzades; com a mínim com a conseqüència de la seva iniciativa. Així ho va assegurar Roig, que va emfasitzar en la necessitat que sigui la fiscalia, «si així ho considera pertinent», qui «hauria d’actuar d’ofici». El representant comunal va descartar, tot fent èmfasi en què es tracta del seu «punt de vista», que l’actual junta porti l’anterior equip a la Batllia. Dit posicionament respon a la creença que hauria de ser la mateixa representació pública qui prenés aquesta decisió: «Les irregularitats que han alentit el procés d’aprovació», va recordar, «ja havien estat denunciades amb anterioritat per part del Tribunal de Comptes». En aquesta línia, va afegir que aquestes anormalitats no van tenir lloc únicament durant l’any passat, sinó que provenen d’anys anteriors. «El Tribunal de Comptes ja va denunciar les irregularitats a través de la seva memòria publicada el 2014», no únicament sobre les dades de l’any passat. En vista d’això, va considerar que «no crec que sigui a un Comú a qui li pertoqui portar aspectes d’aquest estil» davant de la justícia, sinó que hauria de ser la mateixa fiscalia qui emprengui mesures judicials en cas de creure delictives les actuacions d’Unió Laurediana.



Afers socials no patirà ajustos / La ciutadania laurediana no veurà retallats els seus serveis públics bàsics malgrat la crítica situació financera de la seva corporació. Així ho va afirmar el conseller Roig, que va assegurar que els pressupostos que s’han d’aprovar «aviat» no preveu entre les mesures de contenció retallades en l’àmbit dels afers socials».



Tampoc la partida destinada al desenvolupament de la cultura a la parròquia, àmbit que encapçala, es veurà afectada per les irregularitats. Josep Roig va assenyalar la consciència comunal de la importància que rau en el dinamisme de la parròquia com a eina per a percebre ingressos. Així, i tot emprant la celebració de la festa major parroquial a tall d’exemple, va exposar que l’esdeveniment estival, la població en rep sis a canvi.



D’aquesta manera, el conseller va apuntar com a imprescindible seguir apostant per incentivar actes com els concerts de la festa major o bé la ja consolidada Vila Medieval de Sant Julià de Lòria que, de fet, va presentar ahir davant dels mitjans de comunicació i que tindrà lloc des de divendres fins diumenge vinent.