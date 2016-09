L’ACA recomana la bici com a mitjà de transport urbà

Diuen els estatuts de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) té per objecte fomentar el desenvolupament de la locomoció automòbil, l’esport i el turisme en general, directament o per mitjà d’altres associacions. Però també se sent responsable de la mobilitat i tot allò que pot afectar en aspectes com a la seguretat, el medi ambient, la circulació o l’economia. Per això va presentar ahir la bicicleta com una alternativa de futur al Principat en la quarta edició de l’Informe de Mobilitat, conegut com Imaca i va exposar les bases que poden ajudar a la seva implementació al Principat. Sí, semblen dos mons confrontats, però ells mateixos s’ofereixen a que no sigui així, seguint les passes de moltes altres ciutats de tot món.



El secretari general, Toni Sasplugas, no ho podia exemplificar d’una manera millor: «Anem a Copenhaguen i trobem molt cool fer la visita a la ciutat en bicicleta. Després tornem aquí i agafem el cotxe. Hi ha una implantació zero a Andorra», va lamentar. La conscienciació és una de les grans claus juntament amb la creença que és possible convertir Andorra en un país de bicicleta però no només en el vessant esportiu o d’oci, sinó també en el diari. El desplaçament urbà en bicicleta és gairebé nul i l’entitat que presideix Enric Pujal no va dubtar a dur tot un expert en la matèria procedent de Madrid, Pedro Bravo, per fer entendre als diferents representants dels comuns i del Govern que la bicicleta és una de les maneres de potenciar la sostenibilitat al Principat.

ALCOBÉ I TORRES PRENEN NOTA / «Aquest informe desperta consciències i a Andorra tot és possible si ho volem fer. Aquest és un repte assolible. Dijous hi haurà una presentació d’un conveni per promocionar la bicicleta elèctrica, estem seguint els bons consells de l’ACA», va apuntar Jordi Alcobé, ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions. Jordi Torres, d’Ordenament Territorial, també va aplaudir aquesta iniciativa i de fet va apuntar que alguna cosa s’està treballant dins el seu ministeri.



Si això és cert, Andorra pot patir un canvi radical en els pròxims anys. No cal recordar els avantatges en matèria de salut que ofereix la bicicleta, com també en contaminació i sinistralitat, entre d’altres. L’expert, Pedro Bravo, va començar la seva exposició amb una foto antiga, dels anys 70. Una bogeria: carrers saturats de cotxes amb cues interminables, aparcats a les voreres... Els Països Baixos registraven un altíssim percentatge d’accidents i es van replantejar la situació. Avui en dia, la capital holandesa és la referència de les bicicletes, el model que tothom vol copiar. La pionera, tot i que avui en dia hi ha d’altres ciutats amb models urbans admirables.



Copenhaguen o Edimburg són ciutats de fred i neu a l’hivern, com Andorra, però això no impedeix els seus habitants tirar de la bicicleta, ajudats per unes infraestructures modernes que animen a no agafar el cotxe o el transport públic. No val aquesta excusa, com tampoc la de les nombroses pujades i baixades que hi ha. «Existeix la bicicleta elèctrica, que és un fenomen imparable. També hi ha ciutats que solucionen aquest handicap amb una mena de remuntadors o ascensors», va proposar Bravo com a solució. San Francisco, una ciutat molt adaptada a la bici, aplica aquest mètode. Hèlsinki, la capital finlandesa, un altre exemple de ciutat de muntanya, també s’ha posat al dia amb les bicis.

Sevilla és un exemple arquetípic i únic al món de com implantar la bicicleta en temps rècord a la ciutat. En un any i mig ho va fer. París, Londres o, fins i tot, Pontevedra –veure el gràfic de l’esquerra– són exemples de models a seguir.



És evident, com així va deixar clar Pujal, que «cal un projecte de país» i crear una infraestructura adequada per suprimir les moltes barreres que hi ha actualment per a un possible usuari de bicicleta, sobretot en terreny urbà, per transitar sense perill. «Cal donar un impuls, una conscienciació per animar la població I també s’haurà de donar un gir: posar els carrils bici adients, adequar la convivència amb cotxes i vianants, crear llocs de càrrega per a les elèctriques...», va proposar el president de l’ACA. Andorra és un país que per les distàncies curtes és ideal per a l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual. Proves pilots com Pedaland estan posant les primeres bases però de moment hi ha una dada que ho diu tot: tenim 1,2 cotxes per habitant major de 16 anys. A Àmsterdam, 1,1... Bicicletes.