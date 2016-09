El 2015 registra un augment d’accidents de l’11%

A banda de la proposta d’introducció de la bicicleta en territori urbà, l’informe Imaca 2015 presenta una infinitat de dades relatives a la sinistralitat, les sancions, el parc mòbil, els permisos de conduir, les xarxes viàries, la mobilitat i el medi ambient. Estadístiques i gràfiques de tots els colors, entre les quals Toni Sasplugas va destacar-ne dues. La primera i més important, relativa als accidents: en el darrer any han pujat en aproximadament un 11%.



Així doncs, si al 2014 van haver-hi 512 sinistres, l’any passat es va arribar als 575, el que suposa un increment proper a l’11%, tot i que també és cert que molt llunyà als 683 del 2011.

Els accidents amb lesions físiques són les que més han engrandit aquestes xifres. Un total de 312 es van produir l’any passat, pels 252 de fa dos anys. L’increment és d’un no menyspreable 20% i, de fet, es tracta de la xifra més alta en el darrer lustre, superant els 296 registrats el 2011. Els únics que no han patit variacions són els mortals, amb dues persones. Els accidents amb víctimes lleus s’han vist incrementats en 43 per arribar als 287 i els greus han passat de sis a 23.



Pel que fa als accidents amb danys materials, n’hi van haver 263, tan sols tres més que el 2014 i lluny dels 387 de fa cinc anys.



El president de l’ACA, Enric Pujal, va apuntar que es tracta d’una dada «no gaire preocupant perquè els percentatges d’increment no són dràstics», però el secretari general, Toni Sasplugas, tenia una visió totalment oposada, ja que per a ell no deixa de ser un pas enrere: «La xifra ha pujat i això ens ha de preocupar».



I el mateix va apuntar Sasplugas sobre els atropellaments, motiu d’alarma segons ell, ja que han pujat de 44 a 46, com també els de vianants implicats en accidents, que han saltat de 46 a 48, tot i que fa cinc anys les xifres eren sensiblement superiors.



L’ACA va insistir ahir en què no tenen previst treure conclusions sobre totes aquestes dades, que simplement les publiquen perquè siguin altres entitats les que ho facin, però en tot cas, el secretari general va llençar una pregunta a l’aire: «Han baixat les sancions [de 9.031 a 8.835] i han pujat els accidents... Té a veure una cosa amb l’altra? Potser correm massa amb el cotxe? Segurament», va deixar anar.



Un altre apunt de certa rellevància per a l’ACA és el de la contaminació. En general, Andorra gaudeix d’una bona salut en nivells de diòxid de nitrogen, però amb un asterisc. Hi ha 82 estacions repartides per tot el país, però extraient els dos punts més conflictius mediambientals de cada parròquia, 10 de les 14 estan per sobre del màxim. «I això ho respirem tots», va reflexionar Sasplugas.