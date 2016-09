Un espectacle vertical i serps, novetats de la Vila Medieval

Sant Julià de Lòria torna a aplegar aquest cap de setmana un dels actes que el conseller de Cultura, Josep Roig, va donar en catalogar com una de les cites estrella de la parròquia, juntament amb la festa major. Un espectacle vertical protagonitzat per alumnes de l’escola que s’ubica al mateix poble o la possibilitat «de tocar i veure de prop una serp» són algunes de les novetats que s’inclouen enguany en el programa de la Vila Medieval, la confecció del qual ha tingut un cost per a la corporació de 35.000 euros.



El proper divendres, i fins diumenge vinent, el principal carrer del centre de la vila laurediana aplegarà fins a 60 casetes en què es comercialitzaran productes artesanals de tota mena, com ja ve sent habitual: des de menjar fins a estris de fusta, per exemple. Paral·lelament, una vintena de restauradors de la zona oferiran menús ambientats en l’època medieval i que tindran un cost que oscil·larà entre els 7,5 i els 18 euros.

La corporació ha decidit, en vista de l’èxit que l’activitat tenia l’edició passada, recuperar la passejada de les oques, amb una setantena d’animals que sortiran al carrer a les cinc de la tarda del primer dia. Encara en el món de la fauna, es torna a apostar per la granja escola de Naturlandia, a més del ja esmentat encantador de serps.



La festivitat, que arriba a la seva 14a edició, aprofitarà el talent dels ciutadans: Ivan Duran, que ha donat en batejar-se com a Ivan Lauredià, intervindrà en la inauguració oficial per oferir «uns esquetxos centrats en Sant Julià de Lòria i que ell mateix va proposar». Va explicar-ho la cap de Cultura comunal, Laura Rogé, que també va voler destacar la intervenció dels alumnes de dansa vertical, a les nou de la nit de divendres a la façana del Centre Cultural.

Associacions culturals locals /A banda de les actuacions del grup d’abanderats de Tortosa, diversos espectacles infantils, tallers com el dels terrissaires o el del forner, Rogé va voler destacar la important presència que s’ha volgut donar a les entitats locals. Així, va destacar l’actuació de la Coral Rocafort i de l’Esbart Laurèdia.



A banda d’associacions lauredianes, participen de la programació companyies andorranes. Un exemple són An-dan-da-ra o l’Animal Escola de Teatre, que interpretaran, respectivament, Bruixes i Petita història de Romeu i Julieta. Un cop més, amb aquestes i moltes altres activitats, Sant Julià vol convertir-se en punt d’acollida d’un públic familiar per al que, es va voler destacar des de l’organització, s’han programat més actes i d’una forma més seguida, per no deixar temps morts entre les actuacions.