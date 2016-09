Notícia SDP veu en la inacció la inclusió a l’esborrany de paradisos fiscals Bartumeu es manifesta «preocupat» per la reincorporació a la llista El president d’SDP, Jaume Bartumeu, en una intervenció anterior. Autor/a: TONY LARA

L’excap de Govern Jaume Bartumeu veu amb molta «preocupació» la reaparició del nom d’Andorra a la possible futura llista de paradisos fiscals en què treballa la Comissió Europea. El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) atribueix la reincorporació del Principat entre els 44 candidats a ser catalogats com a territoris de fiabilitat dubtosa pel que fa als paràmetres fiscals perquè es regeix a la deixadesa de Govern.



Bartumeu va comparèixer ahir en roda de premsa per denunciar l’amoïnament de la força política a què representa perquè Andorra torna a trobar-se entre els estats que hipotèticament serien considerats paradisos fiscals per la comunitat continental. El polític va fer extensiva la preocupació al tractament que s’està donant a la qüestió des d’una Administració que, a través del ministre portaveu, Jordi Cinca, assegura que «no li preocupa en absolut aparèixer a la llista».



El representant progressista apunta a la deixadesa i la laxitud a l’hora de redefinir el marc fiscal del país com la causa de reaparició al grup que constituiria una preocupació per a Europa. Arribat a aquest punt, Bartumeu destacava l’absència de San Marino i Mònaco –també en procés de negociació amb la Unió Europea– en l’esborrany i acusava el Govern d’haver «pretès ser els més llestos de la classe» i presentar-se «a Brussel·les a explicar sopars de duro» en lloc de «fer la tramitació de lleis indispensables per aconseguir l’homologació europea».



Els «deures» a què la formació a l’oposició feia referència per fer evident davant la comunitat internacional la intenció d’Andorra d’adaptar-se a la seva normativa passaven, per exemple, per una «llei d’impost sobre la renda» que no s’hauria de lamentar «plena de forats». Amb tot, Bartumeu va referir-se a les «bonificacions» i excepcions amb què els dirigents demòcrates van «voler marejar la perdiu» a l’hora d’estipular taxes impositives com el motiu pel qual s’ha perdut la confiança que sorgia de «la responsabilitat que «vam tenir» en «treure Andorra de la llista de paradisos fiscals».



Les conseqüències/ El que Jaume Bartumeu va definir com a «deixadesa» per part d’un Executiu amb representació al Consell com per a endegar per si sol iniciatives legislatives «té conseqüències». La més important repercussió que Andorra patirà en reaparèixer a la llista de possibles paradisos fiscals passa, segons va assenyalar Bartumeu, per la pèrdua de credibilitat de cara a una inversió estrangera que, des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis es considera, va recordar, es va considerar recentment com imprescindible per a «atraure inversió estrangera» i fer així «que la diversificació sigui una realitat».



Aquesta possibilitat, creu el polític socialdemòcrata, «s’ha ensorrat» amb la nova entrada a la llista de paradisos, malgrat aquesta no sigui definitiva.