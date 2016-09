Notícia La Unió Europea aprova l’acord contra l’evasió fiscal amb Andorra Es ratifica definitivament el conveni d’intercanvi automàtic d’informació Cinca i Moscovici, el dia de la signatura del conveni. Autor/a: EL PERIÒDIC

El consell de la Unió Europea (UE) va aprovar ahir definitivament l’acord establert amb Andorra en favor de la lluita contra l’evasió fiscal a través de l’intercanvi automàtic d’informació entre el Principat i els estats membres. Així ho va anunciar la mateixa institució a través d’un comunicat en què informa que el text ratificat actualitza el conveni signat el 2004 i que ha de permetre a les organitzacions transfrontereres millorar l’accés a documentació sobre comptes financers dels residents de l’altra banda, tot obligant a Andorra a aplicar mesures equivalents a les del seu entorn, tal com assegura l’agència de notícies espanyola EFE.



El text que ahir es va donar finalment com a vàlid va ser signat el passat mes de febrer i ha d’entrar en vigor en engegar-se el proper 2017.



El comissari Europeu d’Afers Econòmics i Financers, Pierre Moscovici, ja va qualificar aleshores l’acord com un «èxit» en el camí d’Andorra cap a la transparència, així com per garantir uns intercanvis «justos i eficaços» clau per assegurar que els governs obtenen els seus ingressos legítims.