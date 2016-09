Notícia 40 obres per ajudar a investigar l’Alzheimer El Museu del Tabac i Andbank se sumen a la lluita de la Fundació Maragall El 21 de setembre és el Dia Mundial de l’Alzheimer. Autor/a: EL PERIÒDIC

En el marc del Dia Mundial d’Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall, juntament amb el Museu del Tabac i Andbank, organitzen una exposició solidària a favor de la investigació per vèncer aquesta malaltia que actualment afecta a gairebé 800.000 persones a Espanya.

Per ara, es desconeix l’origen i les causes de la malaltia, a més, se sol diagnosticar tard i no existeix cap tipus de medicació que endarrereixi o freni el seu curs, ja que els medicaments assajats fins ara han fracassat.



Per tal de donar suport a la Fundació Maragall en la seva tasca d’investigació, detecció i prevenció en la malaltia de l’alzheimer, el museu i l’entitat bancària inauguraran el proper dimecres una exposició integrada per més de 40 obres de pintors de renom, que pertanyen a la col·lecció privada de la fundació i estaran a la venda i es podran veure fins el 16 d’octubre. La recaptació de la venda d’aquestes obres es destinarà a ajudar a la fundació.



Altres actes de la diada / Coincidint amb l’exposició, tindrà lloc al mateix Museu del Tabac a les set de la tarda, la conferència Posa el cor per cuidar el teu cervell a càrrec de Nina Gramunt, neuropsicòloga experta en envelliment actiu, i Cristina Maragall, portaveu de la fundació, que parlaran sobre la influència que té la manera en què envellim en la resistència del nostre cervell a la neurodegeneració i recomanacions per a la prevenció.



També, i amb motiu del Dia Mundial d’Alzheimer, l’associació andorrana per la malaltia d’alzheimer celebrarà una jornada de portes obertes per tal de donar a conèixer l‘associació, els seus objectius i les seves actuacions al país. La jornada tindrà lloc a la seu de l’associació de les cinc de la tarda a les nou del vespre.



Andbank i la Fundació Pasqual Maragall ja han col·laborat anteriorment en una altra conferència sobre l’alzheimer seguint el mateix format de conversa. En aquella ocasió, els ponents van ser Cristina Maragall i el doctor Josep Camí, director general de la Fundació Pasqual Maragall, a més del director de RTVA, Xavier Mujal, els quals van conversar sobre la investigació de la malaltia, el desconeixement sobre les causes i origen, la detecció precoç i la seva prevenció, tant pel que fa al malalt com per l’entorn familiar. Ara, el Museu del Tabac s’afegeix a la col·laboració amb la Fundació Pasqual Maragall cedint la sala per l’exposició de les obres.



Estudis de la fundació / Des de la Fundació es promouen diversos programes de recerca i estudis per a la prevenció de l’alzheimer. D’entre ells destaca l’Estudi Alfa, en el que participen 2.743 voluntaris adults sans amb l’objectiu de recollir informació que permeti identificar biomarcadors i factors de risc per dissenyar estratègies de prevenció d’aquesta malaltia, i l’estudi europeu EPAD per començar a testar fàrmacs que actuïn en els estadis inicials de la malaltia de l’alzheimer per evitar o alentir l’aparició dels símptomes.



També existeix un Programa de Grups Terapèutics per a cuidadors en el que duen a terme sessions de teràpia grupal amb cuidadors de malalts amb alzheimer amb l’objectiu de dotar-los d’eines que millorin la seva qualitat de vida.