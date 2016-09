La CASS ‘fitxa’ els saigs per agilitzar els expedients dels morosos

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha fet un pas més per corregir tot allò en què coixeja i ha decidit fitxar la cambra de saigs per tractar d’accelerar tot allò relacionat amb els expedients de les cotitzacions.



Sense anar més lluny, la parapública va reclamar al voltant de 250.000 euros de deute el mes passat, actualment té entre 300 i 500 expedients pendents d’execució a la Batllia i se li acumula una feina en aquesta matèria que mai s’acaba. D’aquí que hagi decidit externalitzar la tasca de cobrament de morosos, defensant sobretot que això beneficiarà el treballador. «Si un empresari no paga la cotització, és el seu assalariat el perjudicat. Això pot afectar en la jubilació i les despeses sanitàries», va alertar el director de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, afegint com a benefici que tenir un servei dedicat al 100% a això serà molt més àgil que fins ara: «La diferència serà notable. La Batllia no tenia els mitjans per executar les 50.000 o 60.000 execucions administratives, no només de la CASS, que tenia en estoc fa una setmana. Hi haurà, per tant, més eficiència i també més estalvi, ja que sinó hauríem d’haver contractat gent».

Avís a l’assalariat si no cotitza / Quan una cotització no es paga es notifica a l’empresa i s’inicia un expedient. Si no paga, executaran els saigs i no la Batllia, com es feia fins ara. En tot cas, també hi ha un altre canvi substancial que beneficia els treballadors: abans, quan les empreses no pagaven les cotitzacions dels treballadors, aquests s’adonaven quan anaven al metge i a l’hora de pagar els deien que no estaven donats d’alta. Ara, la pròpia CASS s’encarrega d’informar els afectats directament, no només el propietari.



Per què s'acumulen els informes? / El desbordament de la CASS ve perquè quan una cotització no es paga passa a la llista de morosos. Un expedient obert comença amb el primer impagament, hi ha molts motius perquè això passi però pocs donen problemes reals», va deixar clar Rascagneres, «però tot i així, són suficients per provocar disfuncionalitats a la CASS».



Cada mes es generen uns fulls de cotització i abans del dia 15 s’ha d’efectuar la declaració i el pagament; tots aquells fulls que no s’han presentat, generen una sèrie de procediments interns a la paraública. Molts es ressolen immediatament, com per exemple va passar a l’agost: «Hi ha empreses que tanquen per vacances. Nosaltres fem la reclamació amb dies de retard i es compta com a incidència, no com expedient que s’executaria», va argumentar el màxim dirigent de la CASS.

Els saigs guanyen protagonisme / La figura del saig no fa massa que es coneix a Andorra. Al maig, van començar la seva activitat quan va ser contractada pel Govern amb per agilitzar el procés d’execució de sentències. Principalment, per alleugerir la resolució de conflictes d’endeutaments i alliberar la Batilla d’un important volum de feina. Són una mena de cobrador del frac que ara tornen a ser notícia pel conveni de col·laboració amb la CASS, cosa saludable per a un dels seus membres, Xavi Granyó: «Actes com aquests ens permet difondre la nostra figura, que no és fàcil, i donar conèixer la nostra professió perquè la majoria de gent no ens coneix», va dir.

El cas de la doble imposició / Rascagneres va reiterar que desconeix la xifra d’afectats en el cas de la doble imposició: «Vam fer el que vam poder el més ràpid possible però no podíem avisar la gent perquè no teníem la llista, ni la tenim ara, de gent que cobren una pensió d’Espanya». En tot cas va deixar clar que «els tràmits que s’han de fer per justificar el certificat de residència fiscal a Andorra es tramita des de la CASS i s’envia a Espanya, i ho fem a gust perquè tinguin el millor servei possible, però no tenim l’obligació».