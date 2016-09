La Seu aposta pel reg de zones verdes amb control a distància

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està implantant a la ciutat un sistema de reg de zones verdes amb control a distància. El consistori destaca que el nou mètode permetrà un estalvi en el consum d’aigua d’almenys un 20%, i que en alguns casos pot arribar fins a la meitat, un 50%. Actualment el consum global és de 31.930 m3; per tant, es podrà reduir en un mínim de 6.300 m3.



L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, explica que aquesta millora entra en l’objectiu de l’Ajuntament «que les zones verdes estiguin com més ben conservades millor, però que alhora el seu manteniment sigui el més adequat; és a dir, que el consum d’aigua sigui només l’indispensable i que el cost per a l’ajuntament sigui el que toca, i no més». El nou sistema s’aplicarà en indrets com ara el Camí Ral de Cerdanya, el Parc del Valira, la plaça de Lleteries, la plaça de les Homilies, l’Horta del Valira i el carrer Bisbe Benlloch.



El servei incorpora les noves tecnologies i disposa de sensors de pluja i de fugues, per tal d’evitar consums innecessaris. La junta de govern local ha adjudicat aquest estiu la instal·lació a l’empresa local Subministraments i Instal·lacions Valira, amb un pressupost de poc més de 22.000 euros. L’àrea que es cobrirà comprèn prop de 60.000 metres quadrats.