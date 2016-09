El Govern fa una emissió de bons de 100 milions d’euros

El Govern va aprovar ahir una nova emissió de deute públic per un import de 100 milions d’euros a l’empara del programa d’emissió de deute públic del 30 de març. El termini de l’emissió és d’un any en la modalitat de bons, segons ha informat l’Executiu.



La data d’entrada en vigor del decret de l’emissió és el 28 de setembre d’aquest any i la data límit per formalitzar les sol·licituds de subscripció per part dels inversors elegibles serà el 10 d’octubre de 2016, abans de les deu del matí.



La subhasta per part de Govern es farà efectiva el 12 d’octubre d’aquest any i la liquidació de la subscripció el 17 del mateix mes, data fixada també com a venciment. A més, aquesta emissió incorpora per primer cop –entre les entitats que comercialitzaran aquest producte– l’entitat financera Vall Banc.

Altres aprovacions / En les sessions del 30 de març i de l’11 de maig d’aquest any, el Govern va aprovar dues emissions de deute públic a llarg termini del Principat per un import respectiu de 11 milions d’euros en la modalitat de bons.



Les dues emissions es van destinar a refinançar l’emissió del 15 d’octubre del 2014, que va vèncer el 15 d’abril d’enguany, i l’emissió del 3 desembre del 2014, que va vèncer el 3 de juny del 2016 per formalitzar un nou endeutament.



Els dos programes d’emissió de deute públic del país, del 4 de desembre del 2013, actualitzat i complementat, i del 30 de març del 2016, «han permès i permeten dotar les emissions de deute públic vigents, que el Govern ha emès a l’empara dels programes esmentats, d’unes característiques que les fan homologables i elegibles tant per part d’inversors nacionals com internacionals», segons ha matisat l’Executiu. Aquestes emissions de deute públic, han tingut, igual que totes les anteriors emissions, una acollida molt bona entre els inversors.



Això anima el Govern, atesa la necessitat de «captar nous fons que permetin el refinançament de l’endeutament, a seguir la línia iniciada ja fa un temps amb la finalitat de continuar diversificant les fonts de finançament de l’Estat i de gestionar el deute públic».