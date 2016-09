Un milió i mig de persones veuran l’Esbart Dansaire al festival coreà de Cheonan

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella viurà el pròxim dissabte el seu desplaçament més important. 24 ballarins, dos tècnics i els dos directors es desplaçaran a Corea del Sud per participar del 26 de setembre al 2 d’octubre al Festival Internacional de dansa a Cheonan, que es preveu que veuran un milió de persones. Es tracta d’un esdeveniment musical de màxim prestigi que s’emetrà amb un gran seguiment in situ pels carrers de la ciutat organitzadora, com també en directe per un canal del país asiàtic i per internet a Youtube.



20.000 euros costarà a la delegació de l’Esbart Dansaire el desplaçament, amb gairebé la meitat –9.000 euros– subvencionada pel comú de la capital i l’altra, «recaptada a base d’activitats i actuacions», segons va indicar la directora Maria Àngels Velando. Pagava la pena perquè no ha estat fàcil aconseguir la plaça. Al febrer, van rebre un mail de l’organització anunciant que buscaven un representant de l’Europa del sud-oest. «Vam enviar alguns vídeos i informació i cap a l’abril ens van donar el sí definitiu», recorda Velando. Des de llavors han anat combinant els assajos per al Festival amb els d’altres actuacions, però el grup està totalment bolcat des de fa dos mesos amb entrenaments gairebé a diari per arribar amb la màxima preparació possible.



No deixa de ser un concurs mundial i amb una recompensa de 1.000 euros per als guanyadors, però l’Esbart Dansaire va «a deixar el país ben amunt, ensenyar una mica de la nostra cultura i agradar». Perquè serà una festa. Una gran festa amb escenaris de fins a 400 metres quadrats i l’atenció de tot el món. Hi ha quatre vessants: el folklòric, el solo o duet, el millor grup de la cercavila i la batalla urbana. El representant andorrà oferirà quatre balls de competició i dos d’exhibició.