El Constitucional admet a tràmit el recurs de Prados

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d’empara de l’exagent de Policia Jordi Prados contra les sentències del Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i per una presumpta vulneració dels drets a la intimitat i al secret de les comunicacions. L’agent vol tornar al Cos després d’haver complert per condemna en un cas de blanqueig de diners procedents del narcotràfic.

Declinació del TC / D’altra banda, el TC no ha admès a tràmit el recurs d’empara interposat per la representació processal de Jaume Cabot. El 6 d’octubre del 2005 Cabot va denunciar davant l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA) que havia trobat a Internet un fitxer comprimit de dades amb usuaris i mots clau del domini andorra.ad hostatjat i administrat per Andorra Telecom. Arran de la denúncia, la companyia de telecomunicacions va deixar sense ús el servei de correu electrònic i va prendre una sèrie de mesures, però Cabot va tornar a l’APDA amb proves aconseguides per ell que un ordinador andorrà estava compartint fitxers. Finalment, Cabot va ser acusat com a presumpte autor del delicte major d’intercepció de telecomunicacions per vulnerar la intimitat d’un altre sense el seu consentiment, entre altres.