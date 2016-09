L’expressió més sincera dels poetes del país

«El poema no només es recita, s’expressa». Sota aquesta premissa, la compositora, pianista i pedagoga musical Natàlia Solà, té el propòsit de rememorar alguns dels poetes més destacats del país a través d’un espectacle que combina poesia, música i dansa. Així, sota el títol Interiors, Solà fa un recull d’11 poemes del Principat que expressen «l’estima que els autors sempre han tingut per Andorra».



L’obra es representarà el proper 30 de setembre, a les 21.30 hores, al Teatre de les Fontetes de la Massana. El comú de la parròquia ha cedit l’espai i la recaptació de les entrades, que tenen un cost de 10 euros, anirà destinada a cobrir les despeses dels artistes i la mateixa obra, tot i que també es compta amb el suport econòmic d’Andbank.



La música de l’espectacle ha estat elaborada per la mateixa Solà, i Pau Damià serà l’encarregat de posar en viu les notes musicals a través del piano. També hi haurà dos ballarins, Marta Morán i Pere Vilarubla, que representaran els poemes. La coreografia de la dansa ha estat realitzada per Marta Morán.



Pel que fa al recital, la rapsoda serà Lydia Magallón, i en la representació a veu la soprano encarregada de cantar els textos serà Jonaina Salvador, i com a baríton estarà Lluís Sintes.



Entre els poemes que es recitaran es troben, per exemple, Mare si fos mariner (de Miquel Martí i Pol), La Grandalla (d’Antoni Morell i Mora), Jo voldria parlar (de Marc Tintoré) o Pluja de primavera (de Joan Salarich).



Més contemporaneïtat / Solà es va mostrar ahir molt entusiasmada pel fet de recuperar un espectacle com aquest. I és que no és la primera vegada que es representa dit recital. L’any 2001 ja va tenir una posada en escena i ara, amb un toc més modern i aires de contemporaneïtat, es tornarà a portar davant del públic. Tanmateix, un cop s’acabi la representació a Andorra, l’obra es traslladarà a Barcelona, tot i que Solà va destacar que encara «no hi ha data».

La directora creu que és una oportunitat per rememorar antics poetes que ja no hi són i per commemorar a altres que encara estan. I és que quan «et fas gran com jo sents nostàlgia del passat professional i tenia ganes de reviure de nou aquest muntatge, que vam crear com a homenatge als poetes del Principat».



L’Escola Líquid Dansa també participa en l’espectacle. Precisament, Solà creu que el toc de dansa contemporània que pot aportar el centre és un punt a favor que engloba i encaixa de molt bona manera en el recital.