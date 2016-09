De monja a Gran Hermano

Ser monja i formar part del món Gran Hermano. Dos conceptes que, a primera vista, sembla que són totalment dispars i que per a res podrien anar lligats. Doncs l’andorrana Janet Capdevila ha decidit passar de la vida de servitud al Senyor a la vida de faràndula d’aquest reality, on normalment el que prima són les poques llums.



Capdevila va participar al programa –o espectacle, segons es miri– Quiero ser monja. Una «experiència religiosa molt intensa on vam aprendre que el més important és que en tot moment ens hem sentit protegides, tranquil·les i en pau. No necessitàvem res més que escoltar la veu que parlava dins nostre», segons va declarar la mateixa Capdevila en una entrevista feta a El PERIÒDIC. Per tant, sembla que la llum del Senyor ha deixat d’il·luminar el seu camí i que ara són els focus del plató els que li fan brillar els ulls.



Des de mitjans de setembre Capdevila és col·laboradora del programa GH: Límite 48 horas. I durant el seu debut, la aspirant a... Com s’anomena als qui treballen en el món Gran Hermano? Quin ofici tenen? Bé, és igual. Durant el seu debut, Capdevila va destacar que ara «soc aspirant a santa. Ja no li reso a Déu sinó al temps. Així que keep calm (estigueu tranquils)», segons ha publicat l’ABC. D’aquesta manera, Capdevila ha deixat els seus hàbits de monja i les robes sagrades per encabir-se en una vestimenta més moderna i d’acord amb els personatges d’aquest món. Tantmateix, la jove ha deixat de banda els seus resos a Déu per comentar la vida dels concursants de Gran Hermano 17. Un salt, si més no, sorprenent. Estarà Capdevila al nivell dels altres col·laboradors? On trobem eminències tant destacables com Belén Esteban, Oriana o Mayte Galiano? O qui sap si al final haurà d’acabar resant un pare nostre per redimir-se dels seus pecats.