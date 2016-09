L’11,20% dels vehicles del país tenen més de 25 anys

L’Automòbil Club d’Andorra ha recollit en el seu Informe de Mobilitat, l’IMACA, les dades més significatives del parc mòbil del país. Andorra compta amb 79.115 vehicles matriculats, segons les xifres més recents, del 2015. On també es mostra que han augmentat respecte al 2014, ja que llavors eren 78.158 els vehicles matriculats.



Partint d’aquestes dades tan altes, la taxa de vehicles per habitant es manté en l’1,2, ja que hi ha 65.731 persones aptes per conduir, és a dir, majors de 16 anys. Fent un desglossament de tipologies de vehicles, la taxa és de 0,81 automòbils per habitant i de 0,17 motos per habitant. A més, de l’anàlisi de la situació del parc mòbil andorrà també destaca l’elevat percentatge de vehicles considerats antics o clàssics, és a dir, de més de 25 anys. És de l’11,2%, arribant fins als 8.709, segons informa l’ANA.



D’aquests 8.709 vehicles antics (són dades del 2014 perquè no n’hi ha de més recents), 8.136 són els que tenen més de 25 anys (4.609 són turismes); 294 també, però amb matrícules 580; i 279 estan catalogats com a clàssics i no poden circular per la via pública.



Tornant ara a la totalitat del parc mòbil, destaca l’augment dels turismes respecte al 2014, un fet que va lligat a l’augment de la tendència pel que fa a les matriculacions, que van créixer més d’un 9% el 2015. S’ha passat dels 53.105 turismes totals als 53.487, és a dir, 382 més. També creix el nombre de motos i de ciclomotors, mentre que disminueix el nombre de vehicles de transports de persones i el de vehicles especials.

Més carnets de conduir / En paral·lel al creixement del nombre de vehicles totals, pugen també els carnets de conduir expedits: 7.687 se’n van fer el 2015, dels quals 856 eren primeres obtencions i 844 eren homologacions. Tant una com l’altra tipologia de carnets presenten increments. A més, es van fer fins a 3.970 permisos de conduir.