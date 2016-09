Burjanadze promet posar la màxima intensitat a la pista

La plantilla ja està al complert. Ahir a la tarda els internacionals del BC MoraBanc Andorra van participar per primer cop en un entrenament aquesta pretemporada. L’entrenador, Joan Peñarroya, ja els té a tots. L’únic jugador que encara no havia estat presentat era Beka Burjanadze, i el club ahir aprofitava per fer-ho. El georgià vol posar el seu granet de sorra.



Juntament amb Giorgi Shermadini van aconseguir la classificació per a l’Eurobasket de la seva selecció, que el fa estar «molt bé i amb molta il·lusió», indica Burjanadze tot i el desgast acumulat les últimes setmanes. Amb el seu compatriota ha parlat molt del que és el club i el país i «només m’ha dit coses positives». Donar el salt a la Lliga Endesa «és un repte molt important per a mi. Vull demostrar el meu joc i la meva força». El pas per la LEB Or l’ha fet més jugador. «He madurat molt i millorat molts aspectes del meu joc, sobretot la confiança», assegura el georgià, que al MoraBanc aportarà «energia a la pista, ajudar als meus companys i donar-los suport durant el joc. I, sobretot, rebot ofensiu i defensiu, amenaça en el tir i córrer al contraatac». El club té ganes de donar un pas endavant en quant a objectius, però parlar d’aquests quan tot just s’està en pretemporada «és encara aviat per dir-ho. Farem tot el possible per assolir l’objectiu de classificar-nos per a la Copa del Rei i els play-off».



Després de temps seguint-lo, «creiem que va fer una temporada molt bona i ja té una maduresa en el seu joc per donar el salt a l’ACB», assegura el director general del club, Francesc Solana. La confecció de l’equip està dirigida en tenir més esperit de lluita que no pas van demostrar els components de la temporada anterior, i amb el georgià esperen que «ens ajudi a ser un equip més competitiu i lluitador». Un cop la plantilla ja està al complert «comença una pretemporada express de dues setmanes». El MoraBanc ha tancat un partit d’entrenament per demà a Platja d’Aro davant el Zenit de Sant Petesburg, on hi està fent una estada i que aprofita per enfrontar-se a diversos clubs de la Lliga Endesa i LEB Or. Els andorrans jugaran diumenge a la població gironina contra el Divina Seguros Joventut.