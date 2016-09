Montellà conclou cinquè al Trophée des Pyrénées

Per incentivar la participació de pilots d’Andorra, Espanya i França es va conformar un calendari de muntanya en diferents territoris puntuable pel Trophée des Pyrénées, que celebrava la primera edició. La proposta ha tingut bona resposta per part dels protagonistes i tindrà continuïtat. El millor andorrà de la general és Edgard Montellà, que finalitza en la cinquena posició.



Els primers de la classificació obtenen la inscripció gratuïta per a la pròxima temporada. El campió d’aquesta és el francès Anthony Oya amb un total de 41 punts. La segona plaça del podi és per al seu compatriota Dimitri Pereira amb 39 i la tercera pel també gal Guillaume Pelloux amb 36. El primer andorrà és Montellà, que acaba cinquè amb 33. Denis Marot, directiu de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i president del Comitè Organitzador del Trophée des Pyrénées, destaca que «vam crear un trofeu en un territori que ens és natural i que abraça Andorra: la serralada dels Pirineus. El ressò, la resposta i l’entusiasme d’organitzadors i pilots ha aportat molt èxit a aquesta primera edició, la qual cosa redundarà en un major moviment de pilots en tota la zona de cara al futur. Per a l’ACA és un plaer acollir el Trophée des Pyrénées i desitgem que l’èxit segueixi augmentant en el futur».