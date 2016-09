Notícia Corts absol els farmacèutics implicats en una xarxa de dopatge El tribunal desestima la petició de 18 i 15 mesos de la fiscalia Els farmacèutics encampadans acusats de dopatge, absolts. Autor/a: TONY LARA

El Tribunal de Corts (TC) ha desestimat les proves presentades per la fiscalia i ha sentenciat l’absolució dels dos farmacèutics encampadans que havien estat acusats de participar d’una xarxa de dopatge, l’any 2011, fets pels quals la dona va ser condemnada a Catalunya en el marc de l’Operació Cursa. Així, els magistrats van comunicar ahir la petició de 18 i 12 mesos de presó que el ministeri públic exigia per a la propietària d’una farmàcia d’Encamp i el company que exercia com a auxiliar, als quals incriminava per un delicte major d’elaboració, distribució i venda de substàncies químiques. Els implicats coneixien ahir el veredicte després de prestar declaració a la Seu de la Justícia el passat mes de maig.



Finalment, els dos regents de la farmàcia encampadana que ara fa un lustre tancava portes per ser el presumpte punt de distribució de productes per al dopatge destinats a esportistes forans, podran reprendre novament les seves carreres com a farmacèutica i auxiliar de l’establiment. S’enfrontaven, la primera, a tres anys d’inhabilitació, dos per a l’ajudant. De la mateixa manera, i a banda de rebutjar la petició de condemna ja esmentada, el TC tampoc no va considerar escaient aplicar les multes de 30.000 i 10.000 euros a què s’enfrontaven respecticament per, segons la fiscalia, subministrar substàncies de dopatge a esportistes d’elit, professionals i amateurs de l’estranger a través de la seva web i distribuir-los per correu ordinari.



Fora de jurisdicció/ Un informe presentat a darrera hora en el transcurs de la vista oral, esdevinguda al maig, va provocar un gir en el cas. Aleshores, Corts va desproveir la fiscalia de bona part de les seves proves. El plegat d’indicis –entre documentació i material requisat als farmacèutics– recopilats pel Cos de la Policia durant el primer escorcoll de l’establiment encampadà van ser anul·lades. La falta d’una ordre judicial per procedir al registre va ser un dels motius que conduïa el tribunal a desestimar unes proves que relegava a «antijudicials».



A banda de la denúncia d’irregularitats en el moment de l’escorcoll, la intervenció de la defensa durant la vista oral ara fa gairebé quatre mesos va fonamentar-se en el fet que els delictes pels quals la fiscalia processava els seus clients van tenir lloc, en la seva totalitat, a l’exterior de les fronteres andorranes.



Els advocats de la parella ahir exculpada van argumentar que tant la distribució com la venda de substàncies químiques van desenvolupar-se a Espanya.



De fet, la defensa va recordar aleshores que ambdues persones ja havien estat condemnades a Catalunya en el marc de l’Operació Cursa. Així, el fet que els medicaments no arribessin a creuar les fronteres cap endins del país va portar al Tribunal de Corts a absoldre tant a la farmacèutica com al seu marit.