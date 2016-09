Notícia El taxista acusat de proxenetisme no podrà exercir els propers 2 anys No es pot apropar a les víctimes i està penat a quatre anys, un ferm L’home va repartir fulletons publicitaris entre els seus companys. Autor/a: TONY LARA

El taxista acusat per diversos delictes relacionats amb l’afavoriment de la prostitució ha estat condemnat a quatre anys de presó, dels quals només un ferm. El Tribunal de Corts va emetre ahir el seu veredicte que, a més de la pena de privació de la llibertat, inclou la inhabilitació de la professió com a transportista de passatgers durant els propers dos anys. D’altra banda, i a més d’haver de córrer amb totes les despeses processals ocasionades arrel dels fets, l’individu no podrà entrar en contacte amb les cinc persones que exercien la prostitució en els propers quatre anys.



La pena de quatre anys de presó condicional respon a la consecució, segons finalment va sentenciar ahir Corts, de tres delictes. Un any i mig dels quatre que es trobarà condicionat a la presó, responen al delicte major de tractar d’influir en un testimoni perquè modifiqui la seva actuació processal. Segons es va explicar durant el judici al conductor a l’hora de presentar les proves, una de les dones, resident a Andorra, es va negar a declarar assegurant que havia estat amenaçada. De fet, no va comparèixer cap de les cinc dones que presumptament haurien exercit la prostitució. Dels 18 mesos de condemna per aquesta infracció, només sis hauran de ser complerts de forma ferma.



Trasllat de les dones / Del desglossament d’infraccions per les quals el taxista va ser ahir finalment condemnat, cal destacar el delicte major continuat d’afavoriment de la prostitució. Per aquesta vulneració, els jutges van considerar pertinent penar el conductor a quatre mesos de presó ferma, dels 15 mesos que se li imposen en aquest punt. Aquesta va ser, de fet, la principal causa per la qual l’home va haver de respondre al davant del Tribunal de Corts el passat mes de juny.



La fiscalia es va basar en la intervenció del telèfon que la policia va fer a l’home durant quatre mesos i a través de les quals oferia als clients la possibilitat de portar les prostitutes de la Seu d’Urgell fins a Andorra per processar-lo.

El darrer dels delictes que li atribuïa el ministeri públic i pels quals els magistrats van determinar imposar l’any i els tres mesos amb què se sumen els quatre totals, és el major continuat de fer funcionar un establiment de prostitució. Tal com van considerar provat els jutges arrel de les proves i declaracions presentades a la vista oral, l’home va dedicar-se a regentar un pis que va obrir a la Seu d’Urgell, i on van treballar les cinc persones a què no es podrà apropar els quatre anys vinents.



L’activitat com a taxista va ser aprofitada per l’individu, de 50 anys, per portar clients d’Andorra cap a la població fronterera. De fet, els qui demanaven els serveis de les noies ho feien amb anterioritat i alertats pels fulletons informatius que el mateix condemnat havia repartit tant entre la clientela com entre els seus homòlegs. Si aquests darrers apropaven clients a l’establiment urgellenc s’emportaven entre cinc i deu euros, de comissió.



La fiscalia va demanar en el seu dia cinc anys de presó, 18 per cadascun dels tres delictes enumerats i 24 per intentar influenciar un dels testimonis. D’altra banda, i en considerar cabdal la professió de taxista per poder facilitar i promoure la prostitució, es demanava inhabilitar-lo per un període de quatre anys. El Tribunal de Corts va concloure i fer pública ahir la condemna finalment imposada.