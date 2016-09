L’expedient electrònic, propera meta del Consell Superior de Justícia

el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, va anunciar ahir durant la cerimònia de la toga que s’està treballant per poder implantar l’expedient electrònic. «Ja fa un any i mig que hem instaurat el nou programa informàtic al consell, però ara hem de posar en marxa l’expedient», va afegir Casadevall.



Amb aquest nou mètode, el president va matisar que els advocats podran «consultar els documents, tenir tots els seus dossiers o posar-se en contacte amb el tribunal des de qualsevol lloc». Però per poder accedir a aquest expedient, els advocats hauran de disposar d’una signatura electrònica, i segons va destacar la degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, en breu «signarem un conveni amb el Govern per tenir aquest requisit lliurar la signatura digital als nostres advocats».



Pel que fa al funcionament dels expedients electrònics, Bellocq va matisar que hi haurà dos vessants de funcionament: «El primer serà per procediments administratius amb el Govern, i l’altre pels procediments judicials que es tractaran amb el Consell Superior de la Justícia».

Formació continuada / En els discursos de la cerimònia de la toga es va fer especial esment a la necessitat de tenir una formació continuada com a advocat en vista dels canvis socials, econòmics i polítics que està vivint el Principat i la resta de territoris.



En aquest sentit, Bellocq va destacar que des del Col·legi d’Advocats s’està promovent «una modificació de la llei –i segur que tenim el suport del Ministeri de Justícia, Interior i Afers Socials– per fer una formació continuada que es podria organitzar en unes 20 hores anuals per cada advocat». La idea seria que des del mateix col·legi es puguin avalar aquestes hores i determinar si l’advocat les ha realitzat correctament o no.



Així, Bellocq va matisar que el col·legi està redactant «un projecte de llei que sotmetrem, i esperem que es pugui implicar la formació continuada el més aviat possible, però som conscients que al ministeri hi ha molta feina, tenen molts projectes pendents, ja no pels advocats, sinó en general».

Pràctiques obligatòries / Pel que fa a les pràctiques obligatòries que s’han de fer amb la nova forma específica aprovada aquest any per l’Executiu, Bellocq va assegurar que tot i «que hem parlat amb el Govern sobre aquest aspecte i hi ha hagut un dialecte molt fluid, des del col·legi volíem que les pràctiques fossin més llargues i, finalment, hem acabat amb pràctiques d’un a tres mesos segons les qualificacions i cursos dels candidats».

Les primeres proves d’aquesta formació específica es realitzaran el 4 i 5 de novembre d’aquest any. Aquestes es composaran de diverses proves: «Unes escrites teòriques i altres de cas pràctic», va confirmar la degana.

Cal ser curosos / Altres temes que van conformar els discursos de la cerimònia va ser el respecte, la lleialtat i les precaucions de cara als clients i als advocats. A més, el fiscal general, Alfons Alberca, va assegurar que l’empatia i la lleialtat entre els advocats, els clients i el tribunal «són qualitats fonamental en la nostra professió».



Bellocq va recordar que de casos «n’hi ha molts, no només els mediàtics. Estem en una època de crisi social, cada vegada ens estem enfrontant a coses que no existien abans, i cada vegada és més complicat exercir la professió d’advocat, aquest és un missatge adreçat a tots, perquè penso que ve amb l’època».