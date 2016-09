Apapma rep l’auditoria sobre el Centre de Tractament de Residus

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha decretat que l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (Apapma) té dret a rebre l’auditoria duta a terme el 2010 en relació al Centre de Tractament de Residus (CTR), amb dades relatives a la seva explotació. És per aquest motiu que donant compliment a aquesta sentència, ahir al migdia la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va lliurar al president de l’entitat, Carles Iriarte, dit informe. Iriarte va mostrar la seva satisfacció per haver obtingut aquest document, si bé va lamentar el fet que hagin hagut de recórrer a la justícia i haver-hi destinat uns recursos econòmics per poder disposar d’aquest document.



El president de l’entitat va lamentar també que el Govern hagués decidit «de manera restrictiva» en aquest afer qui era o no part interessada. De fet, aquest va ser l’argument, segons va recordar, per no lliurar-los aquesta auditoria. «El Govern no pot decidir quan pot lliurar i quan no una documentació», va dir, afegint que el que ha de fer és «complir el que diu la llei». Iriarte va incidir en el fet que la informació referent al CTR ha de ser pública i, per tant, «tothom hauria de poder conèixer aquestes dades».



Després de la decisió judicial, des d’Apapma van manifestar que tornaran a les comissions en què prenien part i que havien abandonat arran d’aquest afer. Es tracta de reunions presidides per l’Executiu i en les quals, segons remarca Iriarte, eren «els únics» representants de la «societat civil».