Escaldes també se suma a la promoció tecnològica

El Comú d’Escaldes-Engordany i la Fundació ActuaTech van signar ahir un conveni de col·laboració per promocionar la innovació tecnològica a la parròquia.

Amb aquest acord, Escaldes es vol convertir en un centre de referència on es desenvolupin «projectes que permetin introduir eines i tecnologies que ajudin tant a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans com a l’experiència dels turistes que visiten la parròquia», segons va destacar la cònsol major de la parròquia, Trini Marín.



A més, el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i president de la Fundació ActuaTech, Josep Maria Missé, va afegir que aquest conveni també servirà per crear «nous models d’innovació a la parròquia i al país i potenciar l’emprenedoria en l’àmbit de la diversificació econòmica».

Projectes del conveni / El primer projecte d’aquest conveni es presentarà avui a les deu del matí a Vivand. Així, es farà la primera prova pilot d’un prototip de vehicle autònom (PEV) desenvolupat per part dels científics i investigadors del MIT (Massachusetts Institute of Technology).



El PEV és un vehicle «que va sol», segons va destacar Marín, i ha estat desenvolupat pel MIT. L’aparell té el propòsit de «solucionar els estils de vida sedentaris i proporcionar un mitjà de transport energèticament eficient», va matisar Missé.

Recopilació de dades / El conveni també inclou la voluntat de recopilar dades multisectorials que permetin crear nous models d’innovació, desenvolupar conceptes d’innovació urbana que permetin posicionar la parròquia com a destinació reconeguda per provar tecnologia, implementar projectes d’impacte i d’interès per a la parròquia que permetin atreure agents d’indústries especialitzades o facilitar l’execució de proves que validin el funcionament dels projectes.



El darrer aspecte que inclou aquesta col·laboració entre el comú escaldenc i ActuaTech és, mitjançant l’organització de conferències, fer difusió del coneixement general en els projectes desenvolupats per ActuaTech, així com fer tallers o altres esdeveniments divulgatius.