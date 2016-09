Gili pregunta pels recursos dedicats a la cura del càncer

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, pregunta al Govern sobre els recursos que es dediquen a l’assistència oncològica. Més concretament, Gili vol saber si «pensa el Govern que els recursos materials i humans dedicats a l’assistència oncològica de pacients a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell són suficients», així com si el reemborsament que fa la CASS per cobrir les despeses lligades a les necessitats de la malaltia, com ara les derivades dels desplaçaments als països veïns, són les adequades.



La consellera argumenta els seus dubtes basant-se en les declaracions del president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, que afirma que hi ha un creixement constant de malalts de càncer al Principat.



Aquesta, juntament amb cinc preguntes més, haurà de ser resposta pel Govern en la sessió del Consell General prevista pel proper dia 4 d’octubre. Per part dels consellers del grup mixt pel PS, l’Executiu també haurà de donar explicacions sobre les retencions practicades per part de l’Estat espanyol sobre les pensions percebudes a Andorra.

Del total de les qüestions presentades, n’hi ha dues per part de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) que fan referència al repertori de la Societat de Drets d’Autor i Drets Veïns (SDADV) i a les tarifes aplicades, i al cessament de les emissions d’Andorra Televisió a les Comarques del Pirineu.



L’Executiu també haurà de donar resposta a dues preguntes més per part del grup lberal sobre l’afer de Banca Privada d’Andorra i sobre els mitjans i efectius assignats a l’Agència Tributària.

La sessió també servirà per examinar i votar l’esmena a la totalitat presentada pels consellers d’SDP, Víctor Naudi i Sílvia Bonet, juntament amb els liberals, Joan Carles Camp i Judith Pallarés al Projecte de llei de modificació de la Llei de l’INAF.