Organyà es promociona a la jornada mundial Coupe Icare

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, participa conjuntament amb els consells comarcals de l’Alt Urgell i la Noguera a la fira Coupe Icare, que se celebra del 22 al 25 de setembre al petit poble de Saint Hilaire du Touvet i Lumbin, als Alps francesos. Es tracta de l’esdeveniment de vol lliure més important del món, segons ha informat RàdioSeu.



La participació dels dos consells comarcals en aquest saló es fa mitjançant un estand propi sota la marca Ara Lleida del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, on es promociona tota l’activitat d’esports aeris del Pirineu i de les Terres de Lleida, a més de donar a conèixer les característiques singulars dels municipis d’Organyà, a l’Alt Urgell, i Àger i Vilanova de Meià, a la comarca de la Noguera, a la serra del Montsec, indrets excel·lents per a la pràctica dels esports d’aire i centre neuràlgic d’aquestes disciplines. Aquestes poblacions organitzen campionats d’àmbit estatal i internacional i són zones freqüentades per pilots d’arreu del món per les seves condicions aerològiques excepcionals.

Material divulgatiu / A l’estand Ara Lleida, situat al tendal central de la fira, els visitants de la Coupe Icare hi poden trobar material promocional i divulgatiu del territori i de les empreses que ofereixen activitats de vol, així com també material informatiu de caire general del Pirineu i de les Terres de Lleida per a una promoció i un coneixement més ampli del territori i dels seus recursos.

Activitats diverses / Les activitats d’aire que es poden practicar a la demarcació de Lleida són moltes i diverses, adreçades a un públic especialitzat. El parapent és de totes les activitats d’aire la que té una demanda més gran, seguit de les activitats amb l’ala delta i, en menor percentatge, els vols en globus, els vols biplaça i el paramotor. Per a la pràctica d’aquests esports, hi ha diverses empreses que ofereixen els seus serveis i també escoles que es dediquen a la formació de pilots.