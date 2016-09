Notícia Martí: «La comunitat internacional no parla del tema BPA» El cap de Govern i Saboya mantenen 30 reunions bilaterals i acorden fer un CDI amb Àustria i Itàlia El cap de Govern, Antoni Martí, reunit a Nova York amb la secretària general iberoamericana, Rebeca Gryspan. Autor/a: SFGA

L’estada a Nova York del cap de Govern, Antoni Martí, i del ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha estat d’allò més productiva: més de 30 reunions bilaterals en una setmana. Una xifra significativa que «no té un país que no és respectat», va subratllar ahir Martí des de la ciutat nord-americana, poques hores abans de comparèixer davant les Nacions Unides.



Durant aquests dies d’intens treball a l’ONU, el líder de l’Executiu i el cap de la diplomàcia andorrana han tractat, sobretot, d’explorar nous Convenis de no doble imposició (CDI). Entre els avenços aconseguits hi ha l’inici de les negociacions amb Àustria i la intenció de tancar, en les pròximes setmanes, un CDI amb Itàlia. També s’ha progressat en els CDI amb els Països Baixos i Bèlgica, dels quals ja fa un any que se’n parla i es concretaran l’any que ve, i s’ha firmat l’acord amb Xipre.



«Això reafirma, davant de les veus d’alguns, que la credibilitat d’Andorra no està malmesa, tot el contrari, sinó aquests Estats majors de la Unió Europea (UE) no tindrien la voluntat manifesta i decidida de firmar un CDI amb Andorra, per tant, s’estan concretant les bones notícies», va assegurar Martí.



El líder de l’Executiu també va recordar la resta de CDI en vigor i en tràmit: «Estem a la recta final de les negociacions per tancar el CDI amb Xipre; tenim en vigor els CDI amb Espanya, França i Luxemburg; tenim ratificat i pròximament entrarà en vigor el de Liechtentsein, i conclosos els de Portugal i els Emirats Àrabs Units, que s’han de ratificar. A Nova York hem avançat molt: gairebé haurem tancat tots els CDI amb els Estats precursors de la Comunitat Europea (CE), creada abans de la UE», va insistir.



CONFIANÇA / Per tots aquests èxits, el cap de Govern va reiterar que del cas BPA «se’n parla molt des del punt de vista mediàtic, també des d’Espanya, però ha estat un moment dur que hem solucionat positivament: ara deixem fer la justícia, no ens avancem. Del que sí es parla és de la voluntat dels Estats, que creuen en la política transparent del Govern, en el sistema homologable, i estan disposats a firmar CDI».



Martí està convençut que «aquestes jornades a Nova York han estat les més profitoses dels últims anys; hem concretat bones notícies per a Andorra. És en fòrums com l’ONU on hem de concretar la feina discreta, sense generar massa titulars, que es fa des dels ministeris d’Afers Exteriors, Finances i les ambaixades».



Entre l’agenda de reunions hi ha una trobada de comiat, prevista per avui, amb el secretari general de l’ONU, Ban Ki-moon, amb la secretària general iberoamericana, Rebeca Gryspan, i amb la Unió Internacional de la Francofonia (UIF).