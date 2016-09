Notícia Liberals demana que s’aturi l’acord amb la UE El líder de l’Executiu convida l’oposició a sumar-se al treball Jordi Gallardo, al centre, flanquejat pels també liberals Ferran Costa i Josep Pintat, al Consell General. Autor/a: TONY LARA

El president de Liberals d’Andorra i conseller general, Jordi Gallardo, ha tornat a demanar al Govern que faci una pausa en les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE): «No estem demanant que s’aixequin de la taula però sí cal alentir-les per poder endreçar la casa i negociar amb la UE amb els deures fets».



Gallardo també ha considerat que l’acord no s’està explicant bé a la ciutadania perquè no se l’informa «dels inconvenients», i és la població la que tindrà la paraula final «en un referèndum vinculant». El president liberal lamenta el ritme «accelerat» de les negociacions perquè «dóna la sensació que tenen pressa per dir que ha estat DA qui ha tancat l’acord amb Europa».



Per la seva part, el cap de Govern, Antoni Martí, ha comentat des de Nova York que «no vull pensar que no els agradaria que no ho aconseguíssim» i va tornar a convidar els liberals a sumar-se a la «feina reflexiva i coordinada» que estan realitzant Demòcrates per Andorra i el Partit Socialdemòcrata.



TROBADA TRILATERAL / D’altra banda, Martí ha insistit que, «davant de totes aquelles veus que diuen que San Marino i Mònaco volen encarar la negociació de forma més pausada, és tot el contrari». El cap de Govern s’ha trobat a l’ONU amb el primer ministre de Mònaco, Serge Telle, i el ministre d’Afers Exteriors i Polítics de San Marino, Pasquale Valentini: «Hem quedat tots tres en veure’ns –encara hem de concretar on–, perquè tenim clar que l’acord d’associació amb la UE és una oportunitat. Davant d’aquells que defensen el tancament, nosaltres l’obertura; davant de la política de la por, fem la de les oportunitats; volem coordinar la defensa legítima de les especificitats de cada país i tenir una estratègia conjunta davant de la UE. A aquells que els fa tanta por girar-se cap a Europa, els diem que nosaltres ho veiem com una oportunitat», ha remarcat el cap de Govern.



ESPECIFICITATS / Quant a les particularitats d’Andorra i dels altres dos Estats negociadors, San Marino i Mònaco, Martí ha recordat que «n’hem marcat unes quantes, estan escrites en un document, i són de les que en fan polèmica els liberals. Nosaltres les defensem com ells, però és una negociació llarga i tothom hi compta, i voldria que en lloc de càlculs polítics de desgast al Govern tenir la col·laboració de totes les forces polítiques». «És possible que no sigui el meu Govern el que tanqui la negociació, però deixem-ho tancat o encarat el millor possible per al pròxim Govern, que continuï la feina», va concloure.