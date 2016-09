Notícia Andorra, el 4t país més ben valorat per l’ONU en matèria de salut Dels 36 ítems estudiats, el Principat obté una avaluació de 100 sobre 100 en un total de 12 Una infermera posa una vacuna a un pacient. Autor/a: TONY LARA

Andorra és el quart país a la llista mundial de països que aconsegueix més avenços en matèria de salut pel que fa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mercats per l’ONU el 2015, segons un informe publicat dijous passat per la revista britànica The Lancet i que engloba un total de 188 territoris. Per ser més precisos, dels 36 ítems estudiats per l’ONU, el Principat obté una avaluació de 100 sobre 100 en un total de 12, sent aquesta la millor puntuació i zero la pitjor. Entre aquests es troben la possibilitat de catàstrofes naturals, l’índex de mortalitat neonatal, la qualitat de l’aigua o l’assistència qualificada del part.



En altres aspectes com les lesions per accidents de trànsit, la higiene o la cobertura universal de salut, Andorra també treu molt bona nota amb una puntuació entre 90 i 96 sobre 100. En la taxa de mortalitat maternal, el país també treu una nota elevada arribant fins el 89.



Per contra, els aspectes més negatius a destacar són l’obesitat (57), el VIH (52) i el consum nociu d’alcohol (42) i de tabac (48). En el tractament de malalties com la tuberculosis la xifra es queda en 70 i en l’hepatitis B puja fins a 81. En el cas dels suïcidis l’avaluació tampoc és tan bona com en altre ítems amb una nota per part de l’ONU de 66 sobre 100. En el cas de la violència, Andorra treu un 87.



Islàndia, el primer de la llista / Islàndia és el país que més Objectius de Desenvolupament Sostenible vinculats a la salut va complir el darrer any, segons mostra el mateix estudi. El segueixen Singapur i Suècia. En cinquè lloc i per tant, per darrere d’Andorra, es troba el Regne Unit, just per davant de Finlàndia que ocupa la sisena posició en el rànquing.

Per la cua, encapçala la llista la República Centroafricana, Somàlia i Sudan del Sud amb els valors més baixos de l’índex dels ODS en matèria de salut.



Espanya, el número 7 i França, el 24è/ El mateix informe situa Espanya en setena posició, per sota de Finlàndia i per davant de Països Baixos. En el cas del país veí del sud, suspèn en temes de sobrepes (33), VIH (49) i el consum del tabac (47). En el cas del consum d’alcohol la valoració és de 57 sobre 100. En temes com la qualitat de l’aigua, els desastres naturals o la mortalitat neonatal la puntuació està per sobre del 90.



Pel que fa a França, l’ONU li dóna la posició número 24, per darrera d’Israel i per davant d’Eslovènia. En aquest cas, l’Estat veí del nord suspèn en casos de suïcidi (41) i el consum de tabac (44). En el cas de l’alcohol aprova just amb un 53 sobre 100, i pel que fa el VIH amb un 57. Supera la puntuació de 90 en desastres naturals i la qualitat de l’aigua, entre d’altres aspectes.



Estats Units, en 28è lloc / Estats Units es troba en el lloc número 28 de la llista de l’ONU en matèria de salut. Es troba en aquesta posició relativament baixa en el rànquing principalment per les morts per violència, el VIH, el consum nociu d’alcohol, el sobrepès i el suïcidi. Estats Units també té mals resultats en comparació a altres països pel que fa a la mortalitat neonatal, una dada que podria reflectir les diferències en l’accés a la sanitat i la qualitat sanitària del país.