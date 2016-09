Ple de taules que confirma la igualtat a la Lliga Grup Sant Eloi

Si la primera jornada de la Lliga Grup Sant Eloi va deixar sorpreses com la victòria de l’Encamp contra el Don Denis, ahir el campionat domèstic va confirmar que hi ha molta més igualtat de l’esperada. Tots els partits van acabar en repartiment de punts en una jornada amb enfrontaments entre els quatre primers de a temporada passada.



La UE Santa Coloma i l’FC Lusitans van viure 90 minuts d’intensitat, molta lluita pel mig del camp i una col·lecció de targetes. Vuit grogues per al campió de la Supercopa i una vermella, a Gerard Aloy al minut 77; i quatre grogues per als de Raúl Cañete. Tretze minuts van defensar els d’Emiliano González amb un menys, després dels gols de Salomó al minut 47 i Luis al 61.



El clàssic es va saldar amb un 1-1 i unes quantes targetes: vuit per als de Luis Blanco, expulsat al minut 71 en veure la segona, i tres per als de Richard Imbernón. Una de les noves cares del Sant Julià, Noah Baffoe, va avançar els lauredians al minut 48 i Riera va empatar al 67.



L’altre empat a un el van protagonitzar l’FC Encamp i el Restaurant The New 1978. Nou targetes, en aquest partit. Com als altres dos partits, els dos gols a la segona part. Adrián Ruiz va fer el 0-1 per als d’Otger Canals i Xavier Prat va empatar per als de Vicens Marqués al 68.



El recent ascendit Jenlai i l’FC Ordino van estrenar el seu caseller de punts després d’un partit sense gols. Així, ningú ha fet ple de triomfs ni de derrotes. En només dues jornades.