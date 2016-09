Educació oferirà un curs alternatiu per encarar els joves al món laboral

El departament d’Ensenyament treballa per oferir un curs alternatiu als dos últims anys de secundària que prepararà, l’alumnat que ho vulgui, per estudiar un mòdul de Formació Professional (FP) o per entrar, directament, al món laboral.



Segons ha explicat el director del departament de Formació Professional i Recursos Educatius, Joaquim Torredà, «estem dissenyant un circuit formatiu per joves que clarament no volen anar a fer un batxillerat general i els interessaria anar cap a una via més enfocada a la Formació Professional o que prefereixen anar ja directament a una sortida al món laboral».

La idea, basada en altres models implantats a països europeus, és, doncs, «crear un circuit preprofessionalitzador» que començaria amb els estudiants de tercer de secundària, és a dir, els que tenen entre 14 i 15 anys, i que els oferiria la possibilitat de cursar els dos darrers anys d’ensenyança obligatòria amb un mòdul alternatiu.



Per tal d’orientar i ajudar aquests joves a decidir quin camí volen escollir de cara al seu futur, ja sigui amb un mòdul de Formació Professional o al món laboral, Educació proposa afegir un curs més als dos obligatoris. «La idea no seria fer els dos últims anys d’ensenyança obligatòria sinó que es posaria un any suplementari, per acompanyar millor els joves en la maduració de la seva decisió de futur», va dir Torredà. D’aquesta manera, els alumnes que escollissin la nova branca d’ensenyament cursarien tres anys enfocats a la professionalització.



Aquesta proposta entrarà, ha manifestat Torredà, «dins del canvi d’estructura que s’està plantejant a Formació Professional» i s’enquadrarà també en el Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea).

Permsea, el curs que ve/ El director d’FP i Recursos Educatius també ha indicat que el curs que ve es començarà a implementar el nou pla educatiu basat en projectes, Permsea, a la branca de microinformàtica i xarxes que ofereix el centre de Formació Professional d’Aixovall. Segons ha apuntat Torredà, s’ha escollit aquest mòdul per iniciar el canvi perquè «és un dels sectors que ha evolucionat d’una manera més sobtada i canviant en els darrers anys» i «nosaltres tenim l’obligació de traslladar aquests canvis als nostres programes».



A partir d’aquesta prova inicial s’anirà implantant el nou pla educatiu de forma «progressiva» a les altres quatre branques que ofereix actualment l’FP andorrana: activitats esportives i de lleure, estètica, cosmètica i perfumeria, professions sanitàries i socials i secretariat multilíngüe.



Les matriculacions a Formació Professional creixen i arriben a 250 alumnes aquest curs/ Les xifres de matriculacions a Formació Professional han arribat enguany als 250 alumnes. Unes dades que segons va apuntar el director del departament de Formació Professional i Recursos Educatius, Joaquim Torredà, encara poden créixer una mica «perquè cada any ens trobem amb gent que s’apunta més tard».

Torredà va considerar que es tracta d’un increment «molt important» tenint en compte que «FP és molt jove i que fa cinc anys hi havia uns 120 alumnes i ara en som 250».



Quant a les xifres dels últims anys, el curs 2011-12 es van matricular 123 alumnes; el 2012-13, 130; el 2013-14, 160 i el 2014-15, 170. Per tant, l’increment d’aquest curs amb 250 matrícules ha estat el més important fins ara.

Pel que fa a les branques amb més èxit, Joaquim Torredà va manifestar que la de professions sanitàries, la de microinformàtica i xarxes i la més recent d’activitats físiques esportives i de lleure són les que tenen més demanda actualment.