Milers de persones al castell lauredià

La 14a Vila Medieval omple a vessar els carrers de Sant Julià de Lòria

Centenars de persones van visitar el castell medieval fictici en què aquest cap de setmana tancat es va convertir Sant Julià de Lòria. L’avinguda de la Verge de Canòlich es va veure atapeïda de gent gaudint de la seixantena de paradetes, així com jocs i les actuacions que també van omplir la plaça de la Germandat amb motiu de la 14a Vila Medieval. Aparcar, tot un desafiament per als conductors.



La fira laurediana ambientada en l’edat mitjana va atraure a la parròquia milers de residents i turistes que, des de la tarda del passat divendres, van poder gaudir de les desenes d’activitats i propostes de què s’ha composat aquest 2016 una cita consolidada fins al punt de convertir-se, juntament amb la festa major, en l’esdeveniment més important per al poble, tal com va ressaltar el conseller de Cultura durant la presentació dels actes, el darrer dijous. Aleshores, Josep Roig va augurar, sense apuntar dades, una gran afluència que finalment es va complir malgrat el mal temps.



La pluja no va impedir, la nit de divendres, la representació de la dansa vertical protagonitzada per quatre membres de l’Escena Nacional d’Andorra, un punt a l’agenda dels que més va agradar al públic. El convertiment de la façana del Centre de Congressos i Cultural lauredià en l’escenari dels professionals va apassionar els assistents, i així es va reflectir a les xarxes socials amb fotografies, felicitacions per als protagonistes i sol·licituds de repetició.



Si l’espectacle vertical sorprenia des de petits fins a grans, els primers van disposar al llarg dels gairebé tres dies de nombrosos actes pensats per a ells: des de tallers fins a espectacles teatrals, passant per jocs i, fins i tot, un carrusel impulsat amb força humana a través del pedaleig d’una bicicleta, així com la granja escola distribuïda al llarg del carrer.

Els animals van jugar un paper important en la fira: a banda de la granja, l’encantador de serps va sorprendre i repudiar en igual mesura els visitants, així com les oques van divertir el públic tot passejant-se pel carrer.



60 casetes de productes artesanals i, sobretot, alimentació van acompanyar durant tot el dia la Vila. Les confitures, formatges i el tarot van veure’s a més reforçats per menús medievals a una vintena de restaurants de la parròquia.



La gent del poble va contribuir a l’èxit de la Vila Medieval amb els balls de l’Esbart i la intervenció de la Coral, entre moltes altres aportacions.