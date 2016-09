Notícia L’alcohol i ensurts protagonitzen l’Encamp Nit Els bombers atenen diversos joves en estat d’embriaguesa Una activitat de l’Encamp Nit. Autor/a: COMÚ D\'ENCAMP

Una menor de 13 anys va haver de ser atesa per professionals del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) la nit del passat dissabte per excedir-se amb la ingesta d’alcohol. La jove es trobava a la celebració de l’Encamp Nit quan els bombers van haver d’intervenir a causa de la seva pèrdua del coneixement.



Aquest defalliment va provocar que s’aturés la festa un temps, fins que la noia no va ser atesa. Segons van informar ahir des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, la menor no va necessitar un ingrés.



Aquesta és tota la informació que s’ha facilitat des del centre sanitari, que tampoc no va voler fer saber si es va tractar de l’única persona que es va haver d’atendre arribada d’un Encamp Nit que en aquesta edició es va veure protagonitzat per l’alcohol i el malestar dels joves, que en bona part dels casos no superava la majoria d’edat.



Ells mateixos van adquirir unes ampolles consumides a l’exterior del Complex Esportiu i Sociocultural on va tenir lloc l’esdeveniment, pensat per a que els joves gaudeixin precisament d’activitats nocturnes alienes al consum de drogues i alcohol, tal com són la dansa, l’skate o els videojocs.



A més dels ensurts a l’Encamp Nit, cal esmentar dos accidents amb motocicleta aquest cap de setmana. El primer va tenir lloc a la capital i el segon, a Escaldes-Engordany. Tots dos motoristes, de 35 i 28 anys van resultar ferits lleus de la topada amb un altre vehicle.