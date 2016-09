Notícia Gallardo retreu a Martí desconèixer com va l’associació amb la UE El liberal creu que cal alentir les negociacions per fer reformes al país El cap de Govern, Antoni Martí, amb el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, dissabte. Autor/a: SFGA

El conseller general liberal Jordi Gallardo lamenta la «ignorància» del cap de Govern, Antoni Martí, al voltant de les negociacions a Brussel·les per a l’apropament a la Unió Europea (UE), un procés que li aconsella que alenteixi en favor de prendre mesures necessàries a casa, abans.



El president suplent del Grup Parlamentari Liberal, Jordi Gallardo, creu que «el cap de Govern hauria d’acceptar que Mònaco vol alentir les negociacions. Només cal llegir el document que ha aparegut als mitjans de comunicació en què Mònaco sol·licita ajornar les reunions fins al primer semestre de l’any vinent per fer-se una idea d’aquest fet».



Així, Gallardo, respon a les acusacions de Martí per desconèixer el dossier de les negociacions i afegeix que «lamentablement per Andorra, el senyor Martí té el mateix desconeixement del dossier que nosaltres. En aquest sentit, denuncia que Ld’A «no tenim informació actualitzada perquè el Govern no ens la fa arribar i ens dediquem a fer reunions de poble» quan «el cap de Govern té totes les dades al seu abast i fa reunions a Brussel·les, el que és molt més preocupant.» Gallardo creu que Martí desconeix la realitat d’Andorra «ja que sinó alentiria les negociacions amb Europa per fer les reformes que necessita el país».



Trobada amb Ban ki-moon / Martí, acompanyat pel ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, es va reunir dissabte amb el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, en què es va reafirmar el compromís d’Andorra amb les polítiques internacionals, segons informa l’Executiu.