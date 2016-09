Notícia La conscienciació d’allaus traspassa fronteres El joc andorrà ‘Riski Lavango’ es presenta al Congrés Internacional de Ciències de la Neu ISSW 2016 que se celebra a Colorado El joc de taula ‘Riski Lavango’. Autor/a: L. G.

El joc de taula andorrà Riski Lavango es presentarà en format pòster al Congrés Internacional de Ciències de la Neu ISSW 2016, que se celebrarà a Colorado (Estats Units)del 3 a 7 d’octubre.



El creador del joc, Luis G. López, destaca que va presentar el projecte a l’organització del congrés i «ells el van acceptar. Jo el vaig presentar a la secció educativa i normalment tenen en consideració que siguin treballs d’experiència o recerca».



Durant les jornades del congrés, hi haurà uns espais dedicats als pòsters d’enguany, que tindran informació sobre el que tracti cada pòster en particular. En el cas de Riski Lavango, el pòster tindrà explicacions sobre aquest i fotografies per il·lustrar el joc. Tanmateix, els assistents podran parlar amb López, que es trobarà en la secció de pòsters per als curiosos que vulguin saber més sobre aquest projecte.



El llançament està en curs



El joc encara està en procés de construcció. El seu llançament al mercat no ha estat possible i, segons López, això és degut a què «el primer mecenatge que vaig fer no ha sortit com esperava». Tot i això, «aquest any ho tornaré a intentar, ja tinc dos subvencions per editar-lo i és possible que en tingui una tercera». Però l’elaboració del joc «és força cara, perquè té una part de paper (joc de taula) i es complementa amb una aplicació. I pel que fa al paper, les editorials demanen una tirada de mínim 500 exemplars, i és un cost força elevat».



Malgrat això, «la meva idea principal és fer 2.000 jocs en diferents idiomes: català, castellà, anglès, francès... I, si finalment no tinc prou recursos per tirar endavant aquest llançament, en faré només 500 en català». Amb tot, López puntualitza que espera que el joc pugui començar a agafar força i materialitzar-se a partir d’aquesta tardor.



Riski Lavango és un joc de taula amb una aplicació desenvolupada per Sage Enternaintment, SLU. El joc pretén sensibilitzar la canalla de més de nou anys sobre els perills de les allaus i està patrocinat per Ski Andorra i el departament de Promoció Cultural i Política Lingüística del Govern.