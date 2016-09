La Fiscalia demana 136.660 euros per un atropellament mortal en un túnel

L’any 2011 un conductor va atropellar una dona de nacionalitat polonesa al túnel de la Pedrera en direcció la Massana. La víctima, que va morir en el mateix lloc de l’incident, anava acompanyada d’un home de la mateixa nacionalitat que va resultar ferit.



Sobre aquests fets, la Fiscalia exigeix 136.660 euros d’indemnització per a la família de la víctima (que resideix a l’estranger), cinc mesos d’arrest nocturn condicional i la retirada del permís de conduir durant dos anys a l’home causant de l’incident, al qual se li atribueix un delicte menor d’homicidi per imprudència lleu. La Fiscalia també demana 7.920 euros d’indemnització per a l’acompanyant de la víctima que va resultar ferit.



El dia de l’incident, els dos accidentats es disposaven a creuar pel túnel per passar d’una banda a l’altra tot i que en aquell tram no hi havia cap pas de vianants, i la visibilitat, segons van destacar ahir durant el judici els agents de policia implicats, era força nul·la.



Per part de la defensa, tant la personal de l’acusat com la de la companyia asseguradora, demana l’absolució, al·legant que la responsabilitat de l’accident va ser dels vianants al voler creuar per una zona sense visibilitat i per on no hi ha una zona per a vianants.



En cas que no s’accepti l’absolució, la defensa de l’acusat demana que la indemnització familiar sigui de 51.000 euros.

Conclusions dels agents / Durant el judici, els agents encarregats d’atendre l’accident i realitzar el posterior informe van destacar que el cotxe de l’acusat anava a una mitjana de 87 quilòmetres per hora, quan el tram on va tenir lloc l’accident té una limitació de 60. Els agents també van matisar que la visibilitat en el tram de l’accident no era massa bona, és més, van puntualitzar que el fet que els vianants creuessin per aquella part del túnel va ser força irresponsable, «si hagués hagut de creuar, jo hauria creuat per un altre lloc», va assegurar un agent.



Els agents també van destacar que quan es circula de fora a dins del túnel, el contrast entre els rajos del sol i la foscor que hi ha dins d’aquest fan que el conductor no pugui veure amb claredat el que hi ha dins del túnel, per tant, «és possible» que el conductor no arribés a veure els vianants.

Al·legacions de l’acusat / L’acusat no es va presentar al judici, perquè –segons va declarar amb anterioritat– li era impossible desplaçar-se fins Andorra. Tot i això, es va tenir present la declaració que aquest va fer dos dies després de l’accident, durant la qual va destacar que en cap cas va veure els vianants que volien creuar.



Segons va detallar l’acusat, estava circulant pel carril esquerra (dels dos que hi ha al túnel en direcció a la Massana) i estava pendent d’una motocicleta que circulava darrere seu perquè volia apartar-se al carril dret i deixar-la passar. En aquell moment, el cotxe va topar contra la vianant i tot que va notar el cop, el conductor no va saber què havia passat fins que no va reduir la velocitat i es va adonar que es tractava d’una dona.



Els agents corroboren aquesta teoria, perquè –i a falta de dades que puguin mostrar el contrari– no es va trobar cap frenada brusca ni marca del vehicle que va topar amb la víctima. «Això mostra que l’acusat no va veure els vianants, perquè sinó hauria fet alguna intenció de parar o d’intentar esquivar-los», va afegir un dels agents.