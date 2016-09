Notícia Monuments andorrans incomplerts Wikimedia Commons organitza un concurs per completar un llistat patrimonial Imatge de l’Església de Sant Romà de les Bons al llistat internacional. Autor/a: WIKIMEDIA COMMONS

Des de l’any 2011 s’organitza un concurs fotogràfic durant el mes de setembre que anima els participants a carregar imatges a Wikimedia Commons sobre monuments internacionals. Les imatges presentades han d’anar acompanyades amb la identificació corresponent del monument catalogat.



Durant el 2012 i 2013 el concurs es va centrar en compilar el major nombre de fotografies possibles de monuments catalogats en territoris de parla catalana, incloent el Principat, mentre que el 2014 i 2015 es va intentar crear el màxim nombre d’articles corresponents a aquests monuments. L’objectiu d’aquest any és «tapar forats», segons es destaca en la mateixa plataforma, ja que es vol aconseguir fotografies i articles de tots aquells monuments ja catalogats que encara no en tinguin.



Des de l’inici del concurs, s’han anat introduint diversos monuments d’Andorra, i a hores d’ara, el llistat del Principat conté prop de 126 monuments distribuïts per tot el país, cadascun d’ells amb la corresponent fotografia i explicació.



Tot i que com bé es proposa el concurs d’aquest any, si algú vol introduir una modificació en aquests aspectes pot accedir a la plataforma i presentar el seu canvi, ja sigui a nivell fotogràfic, de redacció o introduint un nou article que no hagi estat inclòs.



El llistat actual també divideix els monuments per parròquies, tenint-ne 11 per Canillo, 18 per Encamp, 22 per Ordino, 15 per la Massana, 18 per Andorra la Vella, 14 per Sant Julià i 28 per Escaldes-Engordany. Entre els monuments a Andorra hi ha esglésies, ponts, antigues fàbriques, jaciments, hotels, fonts o cases antigues, entre altres.



A banda de la descripció pertinent de cada monument, la llista s’acompanya de les coordenades exactes on es troba dit emplaçament, de l’època en què es data i de l’estil (sent per exemple una arquitectura del romànic, religiosa de l’època barroca, contemporània, rupestre o altres).



El concurs per complementar el llistat està obert fins aquest divendres. I per cada «article nou o nou element fotografiat, s’aconsegueixen punts, amb l’objectiu d’acumular-ne el màxim», segons es destaca en la plataforma. Tot i això, «només puntuen articles nous de monuments de territoris de parla catalana –en qualsevol llengua– o fotografies d’elements que no tinguessin foto fins el moment, dins del mateix àmbit territorial».



Quant als premis, hi ha diversos lots de llibres i catàlegs, així com visites guiades a diferents espais museístics i territorials. Hi ha premis determinats per cada territori, com Costa Brava-Girona o València. Andorra també té el seu premi específic, ja que qui decideixi completar la informació sobre els monuments del Principat i obtingui major puntuació es podrà emportar un lot de llibres i dues entrades al bus turístic d’Andorra (vàlid de juny a octubre del 2017). El segon premi del Principat consta d’un lot de llibres i el tercer de mapes dels camins d’Andorra.