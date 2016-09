Notícia Els sis túnels d’Andorra registren un augment en el pas de vehicles El Dos Valires continua movent xifres per sota de l’esperat tot i ser «el més recomanable» Un motorista entra al túnel del Pont Pla, per la boca d’Escaldes, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Més de 27 milions de vehicles van transitar pels sis túnels del Principat al llarg del 2015. Aquesta dada potser no fa més que deduir l’evident augment del trànsit que estan tenint les carreteres andorranes i que s’explica amb diverses causes: el creixement de la població i del número de vehicles matriculats, l’entrada de turismes o el número d’estrangers que vénen.



Segons el cap de Mobilitat, Dani Rodríguez, hi ha números que no enganyen: «L’increment del pas de vehicles pels túnels és proporcional als mesos amb més afluència turística. Hi ha un creixement constant en els darrers anys també fruit de la reactivació de l’economia. A la temporada d’hivern hi ha més feina i també augmenta el número de vehicles pesants».



Perquè segons es pot veure al gràfic, les xifres del trànsit pels passos soterranis al Principat, en tots sis, ha anat in crescendo en els darrers tres anys. En el cas dels túnels de Sant Antoni i del Pont Pla, però, els números del 2015 no arriben a ser tan bons com els del 2012, principalment perquè llavors no existien els altres. Al 2013, amb l’obertura del Dos Valires: «Es va oferir una segona alternativa als vehicles que passen per allà», va apuntar Rodríguez.



Amb tot, fa quatre anys se’n van registrar 6.698.344 al de Sant Antoni. El següent va caure a 6.008.989 vehicles, segons el cap de Mobilitat, per la creació del túnel que uneix la Massana i Encamp, i al 2015 gairebé s’arriba al màxim: 6.641.020. El mateix ha passat amb el del Pont

Pla, amb uns números més baixos: 4.975.653 vehicles el 2012, el 2013 cau a 4.667.692, 4.890.360, el 2014 i 4.898.343, l’any passat.



«DE LES MILLORS COSES QUE S’HAN FET» / El túnel Dos Valires, que va costar 2,4 milions, continua amb unes xifres que posen en dubte la seva inversió. Des del juliol del 2012 s’ha mogut lleugerament per sobre del milió i mig de vehicles: 1.539.005 el 2013, 1.614.675 el 2014 i 1.688.126 el 2015. Quatre vegades menys que el de Sant Antoni i només per sobre del d’Envalira, que és de pagament. «És de les millors infraestructures que es podien fer a Andorra. Es pot córrer a 80 per hora però té els vials separats i per tant és una garantia de seguretat, els camions l’utilitzen, ha ajudat a pacificar el trànsit a Fiter i Rosell i és una gran alternativa els dies d’alta recepció turística, quan hi ha trànsit a Andorra la Vella i Escaldes», va defensar Rodríguez.



Una altra xifra que crida l’atenció és que el túnel més transitat continua sent l’encampadà de Radio Andorra, per sobre fins i tot del lauredià de la Tàpia, malgrat que el tràfic des de la frontera del Riu Runer sigui considerablement més alt que de França. «No deixa de ser una parròquia on viu molta gent i a Sant Julià hi ha un pas alternatiu, pel centre del poble, que no utilitza el turista però sí el que viu allà», justifica el cap de Mobilitat.



Tornant a l’inici de la notícia, els 27 milions d’usos del túnel per vehicles al llarg del 2015 no ha de ser una xifra preocupant en termes de seguretat. «Estan en constant manteniment, hi fem intervencions contínuament i els vigilem les 24 hores del dia... La veritat és que els tenim bastant bé», sentencia Rodríguez.