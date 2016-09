Nou èxit de la Ronda per la Infància 2.0

El motiu solidari pel que es va realitzar la Ronda per la Infància 2.0 s’acompleix. Recapta 9.295 euros per a dues ONG’s, que els permetrà desenvolupar els programes que tenen en marxa.



Joan Vilana és l’impulsor de la inicitiva, que va desenvolupar a l’Andorra Ultra Trail Vallnord. Es van vendre quasi el miler de samarretes solidaries que hi havia disponibles, aconseguint una xifra de 4.647,50 € per a cada entitat. Aigua de Coco treballa en la campanya d’escolarització de 1.800 joves a Madagascar, mentre que Música per viure té una escola de música en un barri marginal de Managua, la capital de Nicaragua. «Tenim un doble objectiu. El primer és fer difució de la feina que fan aquestes ONG’s i el segon la recaptació de fons per a que puguin fer-ho», indica Vilana, assegurant que no hi haurà una tercera edició de la Ronda per la Infància, però pensa en realitzar altres iniciatives.