Lliga Catalana oberta

Competició oficial que serveix per posar-se a to de cara a l’inici de l’ACB. L’FC Barcelona Lassa defensa el títol de la Lliga Catalana i arriba amb ganes de continuar amb la seva hegemonia. Però en aquesta ocasió té un bon grapat de baixes i dubtes que BC MoraBanc Andorra, Divina Seguros Joventut i ICL Manresa volen aprofitar per agafar-li el relleu en el palmarès.



Hi ha un trofeu en joc i guanyar-lo és l’objectiu. «Ens motiva i tenim ganes de fer un bon paper sent conscients de les alçades que estem», exposa el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, que accepta perfectament l’etiqueta de favorit que li donen des del Bages a la semifinal: «Ja ens està bé. Volem guanyar i jugar la final». Però no vol que hi hagi equívocs de qui es presenta al davant, perquè el Manresa «està fent una pretemporada prou bona» i en els amistosos «està jugant molt bé i té més equip del que tothom es pensa». Però de moment l’entrenador només se centra en la feina diària pròpia, que significa «pensar poc en el rival i sí en el camí llarg que ens queda» per a «funcionar com equip com ho hem intentat sempre».



La idea principal és «ser un equip que defensi agressiu, ser més intensos amb la pilota, jugar a camp obert i tenir més equilibri» i per aconseguir-ho pensa en tothom, perquè «tots els jugadors tindran el seu moment durant la temporada». Fins la setmana vinent els andorrans no debuten a l’ACB i encara queda engreixar la maquinària: «A nivell de l’evolució de l’equip estem en construcció i amb molts conceptes encara que tenim marge per treballar i millorar». Tots els amistosos de la pretempora han estat lluny del Principat, pel que hi ha ganes de jugar al poliesportiu d’Andorra. «Sentirem com serà casa nostra tota la temporada», subratlla Nacho Martín, que veu al Barça com a màxim favorit a fer-se de nou amb el títol, però no descarta que la copa no travessi la frontera i es quedi al país: «No som els candidats a guanyar, però lluitarem per aconseguir-ho».



Aquest cap de setmana arrenca l’ACB, tot i que el MoraBanc té jornada de descans. La resta de conjunts ultimen la preparació i la Lliga Catalana és un bon camp de proves. Serveix per «agafar una mica de ritme de competició i a veure si arribem de la millor forma a la primera jornada d’ACB», remarca el tècnic del Manresa, Ibon Navarro, que assenyala que el conjunt andorrà «té molta qualitat, amb una plantilla molt llarga, un molt bon joc a camp obert, excel·lents tiradors i molt bons atletes. És un equip de primer nivell. Per a nosaltres és una molt bona prova de foc per veure on estem». To té cap dubte que el seu rival d’avui té equip per «estar a dalt» a la Lliga Endesa.

Problemes per al Barça / El partit que obre la competició és el que enfronta a l’FC Barcelona i el Joventut, el clàssic del bàsquet català. Els blaugranes són els màxims favorits per fer-se amb el títol. No només perquè s’han adjudicat les últimes 7 edicions, o perquè són qui més cops han estat campions, sinó per la poderosa plantilla que posseeix. Però al Principat arriben curts d’efectius del primer equip pel nombre de lesionats i dubtes que presenten.



Qui segur que no hi seran són Shane Lawal, que als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro va trencar-se el tendó rotulià del genoll esquerra; i Petteri Kopponen, que la setmana passada patia un accident de cotxe a Barcelona que el fa estar recuperant-se de les seqüeles que li va deixar. A aquests es presenten tres dubtes. El darrer en produir-se va ser ahir mateix Juan Carlos Navarro, que va patir un fort cop a la cuixa dreta a l’entrenament. L’escorta de Sant Feliu se suma als interrogants de Tyrese Rice, amb una tendinopatia rotuliana, i Pau Ribas, amb molèsties a l’abductor dret.



Problemes per al grec Georgios Bartzokas en aquesta pretemporada, que dissabte passat perdia la final de la Supercopa contra l’Herbalife Gran Canària, i que vol rescabalar-se d’aquell cop amb la Lliga Catalana per no començar amb mal peu a la banqueta blaugrana. La Penya només té la baixa de José Ignacio Nogués. L’entrenador verd-i-negre, Diego Ocampo, ressalta que l’única manera de tenir opcions per vèncer al Barça és «jugar al nostre millor nivell perquè no hi ha una altra manera de ser competitius» i «sobretot hem d’estar bé defensivament i en el rebot, que és bàsic pel nostre joc».

