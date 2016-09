Notícia León jura el càrrec de secretari d’Estat amb l’objectiu del consens El ministeri completa l’equip que ha de liderar la reforma sanitària Joan Antoni León jura el càrrec de Secretari d’Estat de Salut, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Ministeri de Salut va completar ahir l’equip que ha de liderar la reforma sanitària amb el jurament de Joan Antoni León al càrrec de secretari d’Estat de Salut que va tenir lloc ahir al matí. León s’incorpora així als treballs que s’estan duent a terme dels del ministeri per tirar endavant els canvis en sanitat i garantir «la perdurabilitat i sostenibilitat del sistema mantenint la qualitat». Tal com va destacar el mateix secretari d’Estat de Salut, l’objectiu principal és trobar consens amb tots els grups parlamentaris per tal que el Pacte d’Estat sigui una realitat.



En aquest sentit, tant León com el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, van informar que tenen reunions previstes les properes setmanes per tal d’escoltar l’opinió de tots els grups sobre l’informe que se’ls va presentar. La primera, tal com va informar el ministre, serà amb Socialdemocràcia i Progrés (SDP). Amb tot, Álvarez va manifestar que encara no tenen cap retorn ni en positiu ni en negatiu dels parlamentaris. Sigui com sigui, León va assegurar que faran «tots els esforços necessaris» per assolir el consens amb totes les forces polítiques.



D’altra banda, l’equip que lidera la reforma també està duent a terme reunions informatives amb els col·lectius implicats com ara el Col·legi de Metges, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) o la Cambra de Comerç.



En tot cas, León va deixar clar que hi ha iniciatives que són necessàries i ja s’estan tirant endavant com ara la llei que faciliti l’historial clínic compartit. Aquesta i altres mesures, va apuntar, seran una realitat abans que acabi la legislatura.



Consens i convicció / El cap de Govern, Toni Martí, va destacar durant el seu discurs en l’acte de possessió que León ha de reunir dues virtuts. D’una banda, «el consens» amb les altres forces polítiques, ja que va recordar que ha de ser un canvi que perduri en el temps. «No fem política pel que queda de legislatura, si no perquè durin més enllà d’aquest Govern», va indicar. I de l’altra, «la convicció» que la reforma sanitària és necessària i «el millor per a Andorra». «Sabem que la reforma és necessària i esgotarem totes les vies de diàleg», va remarcar Martí, malgrat que va afirmar que en cas de no aconseguir consens, la reforma es tirarà endavant de totes maneres.