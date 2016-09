El certamen de Rubik local, al calendari internacional

La competició que tindrà lloc a Andorra el proper 26 de novembre entre els amants i practicants del cub de Rubik ha estat oficalitzada a nivell internacional. La World Cube Association ha afegit la data de celebració del certamen al calendari de campionats que se celebren arreu del món. La notícia va ser comunicada i celebrada ahir per Andorra Telecom i Pyrénées, encarregades de l’organització, en la compareixença de presentació de la jornada.



El torneig nacional del Cub de Rubik que se celebrarà a la FNAC el dia 26 de novembre, que va ser presentada pel director de Relacions amb el Client de l’operadora, Josep Vilana, i el director de màrqueting de Pyrénées, Joaquim Serrahima, ja compta, a dos mesos de la competició, amb un total de vint-i-un participants registrats. Les dues entitats han valorat molt positivament aquesta resposta i esperen cobrir la xifra prevista de 60 participants.



El torneig comptarà amb un jutge de la Federació Espanyola del Cub de Rubik, amb una clara vocació de continuïtat i s’han fixat l’objectiu que es consolidi en el calendari internacional. La competició se celebra durant una única jornada. Durant el matí tindran lloc les proves classificatòries i a la tarda les finals. No es descarta que el calendari de proves s’allargui fins diumenge si se superen els 60 inscrits.

Cub de 500 euros / El campionat està obert a competidors de totes les edats. Els menors poden fer-ho amb l’autorització dels pares. Els participants portaran el cub que utilitzaran en les proves. El guanyador s’endurà el cub de Rubik més gran del món, valorat en 500 euros.



Activitats en ciència / Andorra Telecom inscriu aquesta col·laboració amb el suport a activitats formatives en ciència i la tecnologia i que ja té com a referències esdeveniments orientats als joves com la Micro First Lego League o la WRO de robòtica. Pel que fa a Pyrénées, l’organització del torneig forma part del projecte de la FNAC de dinamització amb activitats culturals i d’oci.Totes dues empreses asseguren tenir la intenció de consolidar l’acte a nivell nacional.