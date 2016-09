Notícia Andorra tramita la ratificació del CDI amb Portugal Quan entri en vigor, serà el quart conveni de no doble imposició vigent a Andorra, després del d'Espanya, França i Luxemburg. El ministre d’Estat i de Negocis portuguès, Rui Chancerelle de Machete, i el ministre Gilbert Saboya, l'any passat durant la signatura del CDI. Autor/a: Govern d\'Andorra

El Consell de Ministres del Govern de Portugal ha aprovat la tramesa de l’Assemblea de la República l’aprovació del Conveni per evitar la doble imposició (CDI) i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda, un cop completats els seus tràmits interns. El Conveni va ser signat a Nova York el 27 de setembre del 2015 pel ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya i el seu homòleg d’aleshores, Rui Machete.Quan entri en vigor, serà el quart conveni de no doble imposició vigent a Andorra, després del d'Espanya, França i Luxemburg.



Tanmateix, el Govern d’Andorra va tramitar ahir al Consell General aquest acord per a l’aprovació de la seva ratificació. L’acord entrarà en vigor per ambdues parts una vegada s’hagin comunicat la finalització dels tràmits constitucionals pertinents.



Precisament per tractar sobre temes fiscals, el cap de Govern, Toni Martí, es va desplaçar a Portugal per reunir-se amb el ministre d’Afers Exteriors portuguès, Augusto Santos. Durant la visita oficial i segons va informar l’Executiu en un comunicat, Martí i Santos també van parlar sobre l’agenda en curs de les negociacions per un acord d’associació amb la Unió Europea.