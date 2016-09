Notícia La Generalitat de Catalunya adjudica la construcció del nou CAP El disseny serà a càrrec de Llongueras Clotet Arquitectes Antics garatges de l’Alsina Graells. Autor/a: RÀDIO SEU

La Generalitat de Catalunya ja ha adjudicat la redacció del projecte de construcció del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Seu d’Urgell. L’elaboració del disseny de l’edifici s’ha concedit, per concurs públic, al despatx Llongueras Clotet Arquitectes, de Barcelona, per un import de 239.366 euros. Està previst que el treball estigui enllestit en un màxim de cinc mesos i que les obres comencin l’any vinent.



L’anunci ha estat molt ben rebut des de la Fundació Sant Hospital, que esperen que el nou edifici ajudi a millorar el servei del CAP i a disposar de més espai per a l’hospital en l’actual edifici del passeig Joan Brudieu.



Cal recordar que el nou servei es construirà en l’espai que ocupen els antics garatges de l’Alsina Graells, que actualment s’utilitza com a magatzem de la brigada municipal. La finca, de 800 metres quadrats, està al centre neuràlgic de la ciutat, a molt pocs metres de la plaça de Catalunya i fàcilment accessible a peu des de bona part del nucli urbà.

En la visita que va realitzar aquest hivern passat a la Seu d’Urgell, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va comprometre a desencallar la construcció de l’equipament, que l’Ajuntament urgellenc demana des de l’any 2010.