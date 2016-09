Notícia Els assalariats i els autònoms augmenten lleugerament El nombre de persones contractades i la de treballadors per compte propi augmenta tímidament La porta d’entrada a l’edifici administratiu de la CASS. Autor/a: El Periòdic

Més assalariats i més autònoms. Durant el segon trimestre del 2016 ha continuat l’augment del nombre d’assalariats: el mes de juny es van registrar 36.559 persones, un 1,7% més de les que hi havia registrades el juny del 2015. Quant al nombre de cotitzants per compte propi, l’augment ha estat d’un 6,5%, amb 5.739 persones registrades que cotitzen en aquest règim. Les dades les va difondre ahir la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) després de celebrar una sessió de Consell d’Administració.



La dada és un altre signe que revela una tímida millora de l’economia, ja que hi ha més persones contractades a les empreses, però, sobretot, més persones que han decidit emprendre per compte propi.



D’altra banda, el nombre d’assegurats indirectes se situa en 17.281 persones.



Quant als pensionistes a càrrec de la branca general, el nombre s’ha reduït un 0,5% en relació al 2015, i es donen 2.173 pensions d’invalidesa i 352 pensions d’orfenesa. Pel que fa als pensionistes de la branca jubilació, hi ha hagut un increment d’un 3,5%,amb 12.940 pensions, de les quals 9.990 corresponen a jubilació i la resta a viduïtat.



Els ingressos / Durant el Consell d’Administració també es va parlar dels ingressos per cotitzacions de la branca general, que es mantenen pràcticament igual respecte als sis primers mesos de l’any 2015: el total d’ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi va ser de 48,5 milions d’euros, mentre que el total d’ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) va ser de 3,5 milions d’euros.



Quant als ingressos per cotitzacions de la branca jubilació, la xifra ha augmentat un 13,5% respecte als sis primers mesos de l’any 2015. El total d’ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi ha estat de 65 milions d’euros; el total d’ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes), 1,7 milions d’euros, i les transferències del Govern per finançar les pensions no-contributives, 2,6 milions.