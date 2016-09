L’especialista Forés matisa que a Andorra «també hi ha pobresa»

El metge especialista en Homeopatia, Medicina Ortomolecular, Medicina Natural i Teràpies de Medicina Biològica i Naturista, Jordi Forés, destaca que a Andorra «també hi ha pobresa».



Forés porta prop d’un any i mig vivint i exercint la seva professió de metge al Principat. I durant aquest període matisa que ha tingut pacients «que hem hagut de fer de més i de menys per poder tractar-los, la majoria s’ho poden permetre, però hi ha qui després de la primera visita han necessitat d’algun ajut per poder-se pagar els tractament». Forés també destaca que «hi ha molts més d’aquests casos a Barcelona i Manresa que a Andorra, perquè aquí gairebé tots els tractaments són gratuïts, la consulta no tant, però llavors quan ells no arriben hi arribo jo», així doncs, «hi ha pocs casos al país, però n’hi ha», conclou l’especialista.

Llibre i projecte solidari / Forés va fer aquestes declaracions ahir durant la presentació, que va tenir lloc a Andbank, del llibre ¡Tu ahorras! Ganamos todos i el projecte a favor de la infància i la família #invulnerables. Pel que fa al llibre, es tracta d’una obra solidària que pretén recaptar diners per donar-los a diverses ONGs que lluiten contra la pobresa infantil.



El llibre ja fa més d’un any que està en funcionament, però fins ara no s’havia presentat a Andorra. I Forés destaca que amb aquest s’han pogut recaptar més de 500.000 euros. Però l’ajuda no es vol quedar aquí.



Per aquest motiu, juntament amb prop de 150 voluntaris, Forés forma part del projecte social #invulnerables. Que agafant vuit zones de Catalunya, vol realitzar una prova pilot i –adreçant-se als infants, joves i les seves famílies que viuen en un context de vulnerabilitat– té el propòsit de donar resposta a les necessitats bàsiques no cobertes oferint acompanyament i suport integral a la família i orientació a pares i mares.



Precisament, avui a les 19.00 hores a l’església de Santa Maria del Fener es comptarà amb la presència de Lucía Caram, integrant i impulsora de la iniciativa, per explicar com està avançant el projecte, i «mirar llavors si des d’Andorra es pot fer alguna col·laboració o podem fer alguna cosa», va matisar Forés.