Sala a estrenar per a l’exposició ‘Art a consciència’

El Museu del Tabac està d’estrena. L’edifici lauredià, vinculat a la Fundació Julià Reig, compta amb una sala nova a la tercera planta –que abans era un espai més de la ruta per la galeria–, habilitada al públic amb motiu d’Art a consciència, que es pot anar a veure des d’ahir fins el pròxim 16 d’octubre.



No es tracta d’una exposició qualsevol. Fent honor a la política que habitualment segueix el museu, es tracta d’un recull de 44 obres, totes elles a la venda, l’objectiu de la qual és el de recaptar diners per destinar a l’investigació contra l’Alzheimer. És cosa de la coneguda Fundació Pasqual Maragall catalana, pionera en l’investigació d’una malaltia amb massa interrogants que a dia d’avui no té cura i afecta a més de 40 milions de persones, la majoria d’elles de més de 65 anys.



24 quadres, 6 escultures i 12 litografies conformen la col·lecció. «La gran majoria són peces creades entre els anys 2000 i 2010», assegura la portaveu de la fundació, la filla de l’expresident de la Generalitat –de 75 anys i al qual se li va diagnosticar Alzheimer el 2007–, Cristina Maragall. Hi ha excepcions com una pintura del pintor Antoni Clavé, que és d’abans i té el privilegi de ser l’obra més cara de l’exposició, amb un preu de 4.000 euros; o Caps de dona, obra feta en carbó, taxada en 1.000 euros i feta per Rogen, «el professor de dibuix de la meva mare», va apuntar Cristina, en referència a Diana Garrigosa. La seva progenitora.



Hi ha altres autors implicats en la col·lecció d’un alt prestigi com ara Perico Pastor, Humberto Rivas o els escultors Vaccaro i Ernest Altés. Però hi ha de tot. Segons va deixar clar la portaveu de la Fundació, «Tenim tot tipus de preus perquè qualsevol butxaca pugui contribuir-hi». Les litografies són els productes més barats i costen 50 euros.

Tercera ‘expo’ de la Fundació

L’objectiu no és gaire difícil. A l’anterior exposició de la Fundació es van vendre deu obres. «Aquí hem de vendre’n més!», exclama confiada Cristian. Tenen a favor que també es poden adquirir a la botiga online del web www. fpmaragall.org. De fet, alguna ja s’ha venut. «I tot són obres originals», matisa Cristina, «que no es poden reposar».



Aquesta és la tercera exposició que organitza la Fundació Pasqual Maragall, que per primera vegada es fa a Andorra. La segona, la de la venda de deu obres, es va fer l’any passat i la primera, al 2010. Perquè aquesta societat sense ànim de lucre va ser creada el 2007 i una de les primeres iniciatives va ser generar un fons d’art per generar ingressos a destinar en la investigació.