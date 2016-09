Notícia La Cadí Rollers, novetat del Campionat d’esquí de rodes La primera edició de la cursa serà aquest diumenge a Lles Esquí de rodes a la Rabassa.

El Campionat de Catalunya d’esquí de rodes continua aquesta setmana amb una novetat: la Cadí Rollers a Lles de Cerdanya. La primera edició d’aquesta prova se celebrarà aquest diumenge a les 10 del matí. La prova neix amb el suport, entre d’altres, de les estacions de muntanya de Lles i Aransa i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.

La Cadí Rollers comptarà amb diferents nivells de dificultat i amb un total de quatre distàncies: 1, 3, 7 i 9 quilòmetres. A la cursa principal, amb 629 metres de desnivell positiu, els esquiadors partiran de la cruïlla d’accés a Aransa (1.340m) i pujaran per la carretera fins a l’estació de Lles (1.945m).

Les inscripcions encara es poden fer a través del correu cadirollers@gmail.com, o bé adreçant-se a alguna de les entitats organitzadores, entre les quals també hi ha el Club Esquí Bellver, Piluka Team, l’Ajuntament de Lles i la casa rural Cal Rei. Lluís Sallés, impulsor de la competició, ha avançat que esperen més d’un centenar de participants, especialment aficionats a l’esquí nòrdic i l’esquí de muntanya. Per incentivar la participació, els qui ho desitgin també podran fer, fora dels resultats de competició, la cursa amb patins en línia, acompanyats de bastons i casc.



21a Pujada a la Rabassa / El calendari continuarà el 9 d’octubre amb la ja clàssica Pujada a La Rabassa, organitzada per Naturlàndia i el Nòrdic Esquí Club de Sant Julià de Lòria. La competició, sota la tècnica clàssica, està adreçada a les categories Veterans, Sènior, Júnior i Cadet, que realitzaran la pujada de 9 quilòmetres, i també a les categories Infantils I i II i Benjamí, que participaran a la distància de 4 quilòmetres. Les sortides tindran lloc a les 10 del matí des de la cota de 1.600 per a les categories superiors, mentre que els més petits partiran des de la cruïlla de La Peguera. L’any passat, els guanyadors i guanyadores de la Pujada a la Rabassa van ser: en benjamí, Martina Sellés, del Bellver (31:50) i Marçal Gabarró, del CEFUC (28:33); en cadet, Maria Sellés (Bellver, 20:54) i Cesc Colell (CEFUC, 37:45); en infantil I, Júlia Pueyo (26:41) i Marc Colell (CEFUC, 24:19); en Infantil 2, Ona Ferrando (NEC La Rabassa, 21:18) i Martin Morales (Bellver, 18:56); en Júnior 1, Carola Vila (NEC La Rabassa, 45:12) i Gral Sellés (Bellver, 36:13); en Júnior 2, Irati Izaguirre (Uzturre, 53:08) i Ireneu Esteve (NEC La Rabassa, 33:49); en sènior, Miriam Martinez (CEFUC, 49:01) i Mario Parodi (Puigcerdà, 36:17).