El pressupost del Pla Renova del 2017 s'amplia a 1,5 milions El programa rep fins el mes de setembre 110 sol·licituds per un import de més de 540.000 euros

El Pla Renova, per a la rehabilitació del parc immobiliari, l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables, comptarà amb una partida d’1,5 milions –mig milió més que enguany– en els pressupostos de l’any que ve. Així ho va anunciar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que va qualificar l’augment de «significatiu». La decisió de l’Executiu respon, segons va argumentar el ministre, al fet que «s’ha observat que sempre s’esgota del tot o gairebé i des de Govern es vol seguir promocionant el programa». A més, va remarcar Cinca, la nova llei que ha de regular els allotjaments turístics preveu que aquests compleixin una sèrie de millores. Amb l’ampliació de la partida pressupostària «es vol facilitar als establiments turístics l’adaptació a la nova legislació».



Pel que fa a la convocatòria d’aquest any, el cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, va exposar ahir que «fins aquest mes de setembre s’han rebut un total de 110 sol·licituds d’ajuda directa» que ascendeixen a un import total de 543.898 euros. Miquel va informar que el nombre de sol·licituds és lleugerament inferior que el mateix període de l’any passat malgrat remarcar que no és una disminució significativa i que pràcticament les xifres són les mateixes. En aquest sentit, va recordar que enguany la convocatòria es va obrir més tard que el 2015, concretament el mes d’abril, i que es preveu que s’igualin i fins i tot que es millorin les xifres de l’any passat, quan se’n van rebre un total de 196. A part de les sol·licituds directes, el Govern també ha avalat préstecs per un valor de 593.015 euros.



Miquel també va destacar positivament que el pressupost mig per actuació en aquesta darrera convocatòria ha estat lleugerament superior al passat amb un import de 34.545 euros enfront als 29.458,54 euros del mateix període de la convocatòria anterior.



El cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic va manifestar que la tipologia de les demandes no ha variat i en aquesta línia va detallar que 95 de les 110 sol·licituds d’ajuda directa van ser per millores de l’eficiència energètica. Quant a la resta, quatre eren per una combinació d’actuacions i quatre més per la implementació d’energies renovables.

Així mateix, Miquel va recordar que de cada euro sol·licitat al Govern, el retorn en el teixit econòmic del país és de 6,99 euros, el que significa que el retorn del demandant fins al moment ascendeix a 3.799.954 euros.



Carles Miquel també es va recordar els canvis normatius duts a terme el setembre del 2015 per agilitzar el tràmits de presentació de sol·licitud, i facilitar l’accés als ajuts. Per seguir millorant i aconseguir el creixement del programa, l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic té previst du a terme una campanya informativa recordant que les empreses i els instal·ladors han de disposar de la corresponent capacitació professional que garanteixi l’eficiència i la qualitat en l’execució de les obres. Així, les empreses que realitzin aquests treballs han d’estar inscrites en el registre d’empreses instal·ladores i els operaris han de disposar del carnet d’instal·lador energètic.