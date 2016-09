El comú lauredià descarta vendre Naturlandia però també tancar-lo

El Comú de Sant Julià de Lòria té assumida la impossibilitat de traspassar l’accionariat de Naturlandia a qualsevol empresa privada per l’estat en què es troben les seves finances. Això, no obstant i segons va assegurar el cònsol major de la parròquia, Josep Vila, no implica que s’hagi previst, ara per ara, el tancament de portes.



Camprabassa, la societat que s’encarrega de l’explotació del parc, acumula avui dia un deute d’11 milions d’euros. Malgrat que el darrer any aquesta xifra va augmentar de manera més lleugera que els darrers, la situació de la caixa fa que no hi hagi cap empresa privada que pugui tenir interès en formar part del seu accionariat per mirar de remuntar la situació.



Que no hi hagi compradors no implicarà de moment la clausura de l’ecoparc perquè aquesta acció suposaria un cost de «22 o 23 milions d’euros», segons va calcular Vila. L’acomiadament de les 70 persones que hi treballen de forma fixa tindria un cost de dos milions, a més dels personals. D’altra banda, caldria liquidar el deute ja esmentat. Cal afegir, a més els sis milions que aproximadament valdria tornar el territori a les seves condicions abans de la construcció.



L’Administració local espera remuntar la situació de la societat encarregada del major atractiu de la parròquia. Així, el mandatari de Laurèdia en Comú va assegurar que, malgrat que s’invertirà exclusivament en el manteniment dels ginys durant els propers quatre anys, tal com consta en les previsions pressupostàries, se cercarà impulsar nous atractius al voltant del parc per tal d’afavorir l’afluència de visitants. Així, es vol mirar de donar la volta a la situació i fer que, poc a poc, els ingressos superin el volum de despesa. Amb tot, la corporació seguirà l’evolució de Camprabassa per determinar quines decisions s’hauran de prendre en un futur respecte de Naturlandia.