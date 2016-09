Notícia El Servei d’Ocupació registra la xifra més baixa en sis anys La xifra d’inscrits el mes d’agost és de 434 persones Un local penja un cartell demanant personal. Autor/a: TONY LARA

La xifra d’inscrits al Servei d’Ocupació del mes d’agost és de 434, la més baixa registrada en el mateix període des del 2010, quan es van comptabilitzar 564 persones. Es tracta, doncs, de la xifra més baixa dels darrers sis anys, segons les dades facilitades ahir per Govern. El nombre de demandants de feina inscrits al Servei d’Ocupació s’ha mantingut respecte el mes de juliol i ha disminuït un 9,2% en relació al mateix mes de l’any passat. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va valorar ahir aquesta notícia molt positivament, ja que «estem molt per sota dels pitjors anys, quan vam fregar les 1.200 persones». Així mateix, el ministre va apuntar que les dades actuals són «pròpies d’una economia dinàmica», per la qual cosa, va afegir, «serà difícil de disminuir».



Pel que fa els assalariats, el mes de juny es va mantenir la tendència a l’alça registrant la dada més important dels darrers quatre anys amb un total de 34.825 persones, el que suposa una variació positiva d’un 1,7% respecte al mateix mes de l’any anterior. La mitjana d’assalariats durant els darrers 12 mesos és de 36.212, amb una variació positiva de l’1,6%.