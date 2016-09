L’oposició encampadana exigeix accions per mesurar la joventut

Les dues formacions a l’oposició encampadana exigeixen a la majoria d’UP+DA que actuï davant la proliferació de problemes que s’esdevenen quan la parròquia acull una activitat de caràcter festiu dedicat a la joventut. Des del Partit Socialdemòcrata + Independents (PS+I) s’insisteix en la necessitat de projectar un pla específic per al jovent. De la seva banda, Liberals d’Andorra + Independents (Ld’A+I) requereix a la corporació més vigilància i supervisió a les celebracions de la parròquia.



Els representants de la minoria d’Encamp han reaccionat a la suspensió d’una de les activitats programades a l’Encamp Nit que va tenir lloc el passat dissabte a causa del malestar d’una adolescent que es va excedir en la ingesta d’alcohol.



Els consellers liberals d’Encamp van exposar ahir, a través d’un comunicat, la seva extrema preocupació per les «situacions que posen en risc la integritat de les persones cada cop que s’organitzen esdeveniments en horari nocturn a la parròquia». Els representants liberals Jordi Troguet i Maribel Lafoz apunten al fracàs de «l’organització de l’esdeveniment» i dels «mecanismes de vigilància i control» que creuen que «sempre» hi hauria d’haver «en actes de reunió de jovent a partir d’una certa edat».



Tant Troguet com Lafoz lamenten que es programin esdeveniments «sense massa sentit, no del tot degudament orientats i sense justificació raonable» i apunten, conseqüentment, la necessitat de «començar a prendre decisions i aplicar mesures» que, per als liberals, passarien per incrementar la vigilància.



Prevenir el consum d’alcohol / El conseller socialdemòcrata Joan Sans descarta que la solució als problemes a què Encamp s’enfronta en acollir festes per a joves es trobi en l’augment del control. Per a al representant de PS+I, la situació cal ser abordada des del punt de vista de la prevenció i l’educació dels joves. Així, Sans reitera la necessitat de projectar i «desplegar un pla local de joventut», en vista de l’estat d’immobilitat del nacional.



«Tenim dues solucions», va considerar Sans desentenent-se del control: «Prescindir d’aquesta mena d’esdeveniments» pels que Encamp aposta sovint o bé «engegar un pla local de joventut amb què s’impliqui tots els actors lligats amb el jovent» i es treballi en conjunt per prevenir el consum «d’alcohol i altres drogues» a través de la pedagogia.



El conseller socialdemòcrata emfasitza en la via de l’educació apuntant a mesures similars i que funcionen en localitats properes, tot denunciant que l’augment de la seguretat «no combat la xacra de l’alcohol» sinó que únicament fa que «eludir el problema». Amb tot, Sans va lamentar que el treball dels tècnics del comú es vegi tacat amb aquesta mena de fets quan, alhora, no disposen dels recursos per sortir dels despatxos i aplicar mesures preventives entre el jovent perquè això no succeeixi.

Pregunta al Govern de Ld’A / La formació liberal nacional va entrar ahir al Consell General una pregunta amb què insta el Govern a estudiar «els motius que porten a nens de 13 anys a sortir i emborratxar-se» i apunta que «el problema és d’àmbit nacional», motiu pel qual empeny l’Executiu a actuar tot impulsant «campanyes de prevenció i informació adreçades als joves i a les famílies».